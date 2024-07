Formel 1: Kollision mit Hamilton - das ist das Urteil für Verstappen

Anzeige

Max Verstappen bleibt nach seiner Kollision mit Lewis Hamilton beim Formel-1-Rennen in Ungarn 2024 ohne Strafe. Die Rennkommissare gaben beiden Fahrern eine Teilschuld für ihre Kollision in Runde 63 am Hungaroring, die den Red Bull für einen kurzen Moment in die Luft und in die Auslaufzone schleuderte.

Verstappen hatte Hamilton auf der Innenbahn angegriffen, dabei aber die Räder blockiert und war dabei mit dem Mercedes-Piloten aneinandergeraten. Laut Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff habe es der Niederländer nach rundenlangen Versuchen ohne Erfolg einfach mit der Brechstange probiert, "und das ist nicht aufgegangen", so der Österreicher bei "Sky".

Verstappen beschwerte sich nach dem Manöver am Funk über "Moving under Braking" von Hamilton - für viele eine Ironie des Schicksals, nachdem dem dreimaligen Weltmeister genau das im Zweikampf mit Lando Norris in Österreich vorgeworfen wurde.