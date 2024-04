Formel 1: Verstappen fährt auch in Japan vorneweg - nur Sainz hält mit Red Bull mit

Anzeige

Zum Start in das Japan-Wochenende rückt Max Verstappen die Verhältnisse in der Formel 1 wieder zurecht. Der Red-Bull-Star dreht im ersten Freien Training in Suzuka die schnellste Runde. Logan Sargeant sorgt für eine Unterbrechung.

Nach seinem Ausfall in Australien hat sich Weltmeister Max Verstappen stark zurückgemeldet. Im ersten Freien Training zum Großen Preis von Japan (Sonntag, ab 7 Uhr im Liveticker) führte der Niederländer im Red Bull das Feld wieder einmal an, mit seinen 1:30,056 Minuten war der 26-Jährige knapp zwei Zehntelsekunden schneller als sein Teamkollege Sergio Perez (Mexiko). Auf Rang drei landete Australien-Sieger Carlos Sainz (+0,213/Ferrari).

Dahinter folgte schon mit einigem Abstand das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg fuhr im Haas auf Platz 13 (+1,902/Emmerich).

Das Training musste für gut zehn Minuten unterbrochen werden, nachdem Logan Sargeant von der Strecke abgekommen und mit seinem Williams-Boliden in einen Reifenstapel gekracht war.

Verstappen hatte die ersten beiden Rennen der Saison gewonnen, vor zwei Wochen in Australien blieb er nach einem technischen Defekt ohne Punkte und Sainz holte den Sieg. Trotzdem führt Verstappen die WM-Wertung mit vier Punkten Vorsprung auf Charles Leclerc (Ferrari) an.