Anzeige

In Singapur dreht sich am Formel-1-Wochenende viel um die Flüche der Fahrer und besonders das F-Wort. Max Verstappen geht dabei zu weit. Er wird nach einer Anhörung der Stewards zu einer Strafe verdonnert.

Sein lockerer Umgang mit dem "F-Wort" hat Max Verstappen eine Strafe eingebracht. Der Formel-1-Weltmeister, der die Debatte um nicht jugendfreie Sprache am Donnerstag noch mit einem müden Lächeln quittiert und als Kinderkram abgetan hatte, muss nun Sozialstunden leisten. Dies entschieden die Stewards der Königsklasse in Singapur, wo am Sonntag (ab 14 Uhr im Liveticker) der 18. Lauf zur Weltmeisterschaft 2024 steigt.

Verstappen müsse eine "Arbeit von öffentlichem Interesse" verrichten, weil er in der Pressekonferenz am Donnerstag das Wort "fucked" verwendet hatte, mit der er die Leistungsfähigkeit seines Autos beschrieb.

Dies sei nach Sicht des Automobil-Weltverbandes FIA "eine Sprache, die allgemein als grob, unhöflich oder anstößig gilt". Diese sei "nicht für die Übertragung geeignet" und ein "Verstoß gegen Artikel 20 und Artikel 12.2.1.k. des Internationalen Sport Codes".

Verstappen habe sich für seine Aussagen entschuldigt. Seine Argumentation, dass Englisch nicht seine Muttersprache und der Begriff nicht beleidigend gemeint gewesen sei, sei nur bedingt schlüssig.

Denn er müsse sich seiner Vorbildfunktion bewusst sein, wenn er öffentlich auftrete und ganz besonders, wenn kein Druck auf ihm laste, so die FIA. Als mildernd wurde angesehen, dass Verstappen sich mit seiner Formulierung nicht gegen Personen oder eine Gruppe gerichtet habe.