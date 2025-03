Weltmeister Max Verstappen möchte natürlich seinen Weltmeistertitel verteidigen, doch bereits der Abschluss der vergangenen Saison zeigte, dass dies in 2025 schwerer werden könnte. Lando Norris bleibt sein vielleicht größter Herausforderer.

Vorab durften die Teams bereits Testfahrten in Bahrain absolvieren. Dabei scheint die Spitze dicht beisammen zu sein. Es gibt nicht den einen klaren Favoriten. Außerdem haben einige Fahrer das Team gewechselt oder sind als Rookies neu im Geschäft. Generell ist das Fahrerfeld mit sechs Neulingen und neun Piloten unter 25 sehr jung. Vielleicht auch ein Vorteil für erfahrene Stars wie Fernando Alonso oder Lewis Hamilton.

Die Formel 1-Saison steht mit dem Großen Preis von Australien in den Startlöchern. Wir stellen Euch die größten Favoriten in diesem Jahr vor.

Das Wichtigste in Kürze

Lando Norris und Oscar Piastri sitzen für McLaren am Steuer.

Die letzten aerodynamische Veränderungen für mehr Downforce unterstützen diese These. Mit Oscar Piastri und Lando Norris haben sie zudem zwei junge, aber konstante Piloten, die aus den Fehlern der Vergangenheit lernen wollen. Das Team bringt das beste Gesamtpaket mit, auch wenn der Abstand zum Rest marginal ist.

Mit 666 Punkten gewann das Team die Konstrukteurswertung in der abgelaufenen Saison - vor Ferrari und Red Bull Racing. Es reichte jedoch nicht für den Weltmeistertitel. Die Entwicklung ist aber klar: McLaren dürfte das schnellste Auto haben.

Neu in Rot: Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton (li.)

Lewis Hamilton regiert die Schlagzeilen. Die Mercedes-Legende in Rot ist ein besonderer Anblick. Doch Charles Leclerc kommt dabei zu kurz. Es wird interessant zu sehen sein, wer von beiden die Nase vorne haben wird und wie sehr sie harmonieren. Doch der Ferrari dürfte mit seiner ebenfalls brutalen Aerodynamik bereits in Australien ein Wörtchen um den Sieg mitreden.

Der Niederländer hat nichts zu verlieren, hat den Titel schon mehrfach gewonnen und wird vor keinem Duell zurückschrecken. Sein Mindset sucht seinesgleichen, da es vor Egoismus strotzt. Etwas, was dir in der Formel 1 helfen kann.

Vielleicht sind sie in der Entwicklung hinter den ersten beiden Teams, doch mit dem amtierenden Weltmeister Verstappen sind sie immer auf der Rechnung zu haben.

Auch wenn Max Verstappen , Christian Horner und Dr. Helmut Marko bemüht sind, die Favoritenrolle in diesem Jahr abzulehnen, wäre es vermessen, Red Bull abzuschreiben.

Das Team von Toto Wolff komplettiert das Favoriten-Quartett.

2024 war wieder ein Schritt in die richtige Richtung, nachdem die Jahre davor zum Vergessen waren. Doch der Hamilton-Abgang tut weh. George Russell ist natürlich ein guter Fahrer und hat mehrmals Nervenstärke bewiesen. In dieser Saison kommt es mehr denn je auf ihn an und Leaderqualitäten sind gefragt.

Vor allem, da Kimi Antonelli als Rookie natürlich Speed mitbringt, aber kaum Erfahrung. Die Gefahr ist groß, dass der Youngster zu Beginn zu viel will und dadurch auch Kosten erzeugt. Zudem wird der 18-Jährige dem Team ein anderes Feedback bringen, als es noch ein Hamilton tat.

Mercedes gehört zu den Favoriten, ist dort jedoch ein Außenseiter.