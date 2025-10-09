Anzeige

Der Rückstand von Verstappen (273 Punkte) auf den Führenden Oscar Piastri (336 Punkte) beträgt noch 73 Punkte. Dazwischen steht Norris auf Rang 2 (314 Punkte). Hier die komplette Fahrerwertung. Zugegeben: 73 Punkte sind schwer aufzuholen. Allerdings stehen noch sechs Grand-Prix-Rennen und drei Sprints an. Bereits beim bevorstehenden Rennwochenende (17.10.-19.10.) in Austin (Texas, USA) gibt es ein Sprint und ein Hauptrennen. 33 Punkte sind zu vergeben. Ausgerechnet dieser Kurs könnte für McLaren schwierig werden. Der Grund: Nach den Bremszonen folgen enge Kurven, sodass McLaren nicht seine Stärken im Mittelteil der Kurven ausspielen kann, weil der Radius zu klein ist. Teamchef Andrea Stella hofft dafür, dass Brasilien, Katar und Abu Dhabi den McLaren entgegenkommen. Ob das genügt? ran hat durchkalkuliert, wie Verstappen doch noch Weltmeister werden kann.

Großer Preis der USA Hier droht McLaren ein ganz schwaches Wochenende. Verstappen hingegen liegt die Strecke, in drei der vergangenen vier Rennen landete er auf Platz 1, einmal auf Rang 3. Verstappen gewinnt diesmal Sprintrennen und Hauptrennen, der ebenfalls erstarkte George Russell schiebt sich dazwischen, zudem mindestens ein Ferrari. Norris landet im Sprint auf Platz 4, im Hauptrennen auf Platz 5, Piastri auf den Plätzen 5 und 6. Der prognostizierte Zwischenstand: 1. Piastri - 348 Punkte 2. Norris - 329 Punkte 3. Verstappen - 306 Punkte

Großer Preis von Mexiko Auch Mexiko ist nicht unbedingt ein Kurs für McLaren. Piastri landet auf Rang 4, Norris auf Platz 5. Verstappen gewinnt und verkürzt den Rückstand auf 29 Zähler. Der prognostizierte Zwischenstand: 1. Piastri - 360 Punkte 2. Norris - 339 Punkte 3. Verstappen - 331 Punkte

Großer Preis von Brasilien Endlich wieder eine Strecke, die McLaren entgegenkommt. Der Sieg wird zwar kein Selbstläufer, denn Verstappen gewann hier die vergangenen zwei Rennen, unter anderem im Regen-Chaos 2024. Unsere Prognose: Im Sprint landet Piastri vor Norris und Verstappen, im Hauptrennen Norris vor Verstappen und Piastri. Der prognostizierte Zwischenstand: 1. Piastri - 383 Punkte 2. Norris - 371 Punkte 3. Verstappen - 355 Punkte

Großer Preis von Las Vegas Hier macht Verstappen einen großen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft. 2023 gewann er schon einmal den Großen Preis von Las Vegas. Der Kurs hat zwar sehr lange Geraden, aber auch enge Kurven. Hier kommt es zum großen Knall zwischen Norris und Piastri, die miteinander kollidieren und ausfallen. Verstappen gewinnt, rückt in der Fahrerwertung auf Platz 2 vor und hat nur noch drei Punkte Rückstand auf Piastri. Der prognostizierte Zwischenstand: 1. Piastri - 383 Punkte 2. Verstappen - 380 Punkte 3. Norris - 371 Punkte

Großer Preis von Katar Nun hat auch McLaren kapiert, dass eine Teamorder notwendig ist. Die "Papaya Rules" gelten nicht mehr. Stattdessen soll Norris ab sofort Piastri unterstützen. Katar liegt dem McLaren gut. Im Sprintrennen läuft alles nach Plan: Piastri gewinnt, Norris hält ihm auf Rang 2 den Rücken frei, Verstappen wird Dritter. Im Rennen wird das wiederholt: Wieder gewinnt Piastri vor Norris und Verstappen. Piastri hat dadurch wieder beruhigende 15 Zähler Vorsprung. Der prognostizierte Zwischenstand: 1. Piastri - 416 Punkte 2. Verstappen - 401 Punkte 3. Norris - 396 Punkte

