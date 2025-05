Beim Qualifying in Imola krachte Yuki Tsunoda in die Bande. Der Red-Bull-Fahrer konnte das Wrack aus eigenen Kräften verlassen.

Schlimmer Unfall in der Formel 1! Beim Qualifying in Imola verlor Red-Bull-Fahrer Yuki Tsunoda die Kontrolle und flog in die Bande. Der Wagen überschlug sich mehrfach und landete schließlich auf der richtigen Seite im Sand.

Tsunoda hievte sich aus eigenen Kräften aus dem Wrack und konnte die Unfallstelle verlassen. Schwerere Verletzungen hat der Japaner scheinbar vermieden. Aktuell befindet er sich noch in medizinischer Untersuchung.