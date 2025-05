Oscar Piastri verschafft sich die beste Ausgangslage für einen erneuten Sieg. Ferrari erlebt einen desaströsen Tag in Italien.

Der WM-Führende Oscar Piastri hat sich die Pole Position für den Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola gesichert. Bei einem desaströsen Qualifying für Ferrari und Italiens Hoffnungsträger Kimi Antonelli (Mercedes) fuhr der Australier im McLaren den besten Startplatz für das Rennen am Sonntag (ab 15.00 Uhr im Liveticker) ein.

Auf den Plätzen zwei und drei folgten Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und der Engländer George Russell (Mercedes).

Für Piastri ist es die dritte Pole Position - alle fuhr er in diesem Jahr ein. Sein Teamkollege Lando Norris (England) wurde nur Vierter. "Das war ein hartes Stück Arbeit, ich dachte, ich hätte es in der letzten Kurve verloren, zum Glück hat es gereicht", funkte Piastri in die Box.

Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc (Monaco) und Lewis Hamilton (England) erlebten wie der im Nahe gelegenen Bologna geborene Antonelli eine herbe Enttäuschung. Das Trio verpasste jeweils die dritte Phase des Qualifyings.