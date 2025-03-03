Anzeige
Formel 1 2025

Formel 1 2025 in Mexiko heute live: Teams, Fahrer, Termine, Rennen, TV-Übertragungen, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 24.10.2025
  • 08:49 Uhr
  • ran.de

Die Formel-1-Saison 2025 läuft. ran liefert alle Infos zu den Fahrerpaarungen, Terminen und der TV-Übertragung.

Inhalt

Die Formel-1-Saison 2025 ist in vollem Gange. Fast zwei Drittel der Rennen sind bereits absolviert, an der Spitze der Fahrerwertung liefern sich die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris ein enges Rennen um den Titel.

Weltmeister Max Verstappen folgt derweil auf Rang drei - und hat durchaus noch Chancen, in den Titelkampf mit einzugreifen.

Mit dem Großen Preis von Singapur steht nun der nächste Grand Prix auf dem Programm. Wer landet beim Nachtrennen auf dem Podest?

ran versorgt euch mit allen wichtigen Informationen zur Formel-1-Saison 2025.

Formel 1 2025 heute live: Alle Fahrerpaarungen im Überblick

In der Formel-1-Saison 2025 gehen zehn Teams an den Start. Dabei handelt es sich um die gleichen Rennställe wie schon in 2024.

  • Red Bull: Max Verstappen (Niederlande), Yuki Tsunoda (Japan)
  • McLaren: Lando Norris (England), Oscar Piastri (Australien)
  • Ferrari: Charles Leclerc (Monaco), Lewis Hamilton (Großbritannien)
  • Mercedes: George Russell (Großbritannien), Andrea Kimi Antonelli (Italien)
  • Aston Martin: Fernando Alonso (Spanien), Lance Stroll (Kanada)
  • Alpine: Pierre Gasly (Frankreich), Franco Colapinto (Argentinien)
  • Williams: Alex Albon (Thailand), Carlos Sainz (Spanien)
  • Racing Bulls: Liam Lawson (Neuseeland), Isack Hadjar (Frankreich)
  • Sauber: Nico Hülkenberg (Deutschland), Gabriel Bortoleto (Brasilien)
  • Haas: Oliver Bearman (Großbritannien), Esteban Ocon (Frankreich)
Formel 1 2025 heute live: Alle Termine im Überblick

Der Formel-1-Kalender umfasst wie im Vorjahr 24 Rennwochenenden. Dabei handelt es sich um die gleichen Strecken wie im Vorjahr.

  • Australien (Melbourne): 14.-16. März - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • China (Shanghai): 21.-23. März - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Japan (Suzuka): 4.-6. April - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)
  • Bahrain (Sakhir): 11.-13. April - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Saudi Arabien (Jeddah): 18.-20. April - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • USA (Miami): 2.-4. Mai - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Italien (Imola): 16.-18. Mai - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)
  • Monaco (Monaco): 23.-25. Mai - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • Spanien (Barcelona): 30. Mai - 1. Juni - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Kanada (Montreal): 13.-15. Juni - Sieger: George Russell (Mercedes)
  • Österreich (Spielberg): 27.-29. Juni - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • Großbritannien (Silverstone): 4.-6. Juli - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • Belgien (Spa): 25.-27. Juli - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Ungarn (Budapest): 1.-3. August - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • Niederlande (Zandvoort): 29.-31. August - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Italien (Monza): 5.-7. September - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)
  • Aserbaidschan (Baku): 19.-21. September - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)
  • Singapur (Singapur): 3.-5. Oktober - Sieger: George Russell (Mercedes)
  • USA (Austin): 17.-19. Oktober - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)
  • Mexiko (Mexiko-Stadt): 24.-26. Oktober
  • Brasilien (Sao Paulo): 7.-9. November
  • USA (Las Vegas): 20.-22. November
  • Katar (Lusail): 28.-30. November
  • Abu Dhabi (Yas Marina): 5.-7. Dezember

Formel 1 heute live: Wie viele Sprint-Rennen werden ausgetragen?

Wie im Vorjahr enthält der Formel-1-Kalender 2025 sechs Sprint-Rennen. Diese werden in Shanghai (China/22. März), Miami (USA/3. Mai), Spa (Belgien, 26. Juli), Austin (USA/18. Oktober), Sao Paulo (Brasilien/8. November) und Lusail (Katar/29. November) ausgetragen.

Formel 1 2025 heute live: Wer überträgt im Free-TV?

"RTL" überträgt in der Saison sieben Rennen live im Free-TV. Zudem sind elf Qualifyings und ein Sprint-Rennen live zu sehen.

Dabei handelt es sich um die Grands Prix von China (23. März), Italien/Imola (18. Mai), Spanien (1. Juni), Kanada (15. Juni), Belgien (27. Juli und das Sprint-Rennen am 26. Juli), der Niederlande (31. August) und der USA/Las Vegas (22. November).

Zudem werden die Qualifyings von Suzuka (5. April), Monaco (24. Mai), Budapest (2. August) und Singapur (4. Oktober) zu sehen sein.

Formel 1 heute live: Wer überträgt im Pay-TV?

Wie bereits in den Vorjahren hat Pay-TV-Sender "Sky" die Rechte an allen 24 Rennwochenenden. "Sky" wird von den Trainings-Sessions über die Qualifyings und Sprints bis zu den Rennen alles live und in voller Länge zeigen.

Formel 1 heute live: Wer überträgt im Livestream?

Die Rennen, Sprint-Rennen, Qualifyings und Trainings-Sessions werden allesamt kostenpflichtig auf "Sky Go" und "WOW.TV" gezeigt. Zudem werden die Übertragungen von "RTL" auch auf dem kostenpflichtigen Streaming-Dienst "RTL+" übertragen.

Formel 1 heute live: Gibt es einen Liveticker?

Alle Sessions der Formel-1-Saison 2025 werden im Liveticker zu verfolgen sein. Diese findet ihr bei ran.de.

