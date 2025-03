Sebastian Vettel lobte Ralf Schumacher in einem Interview für sein Outing, machte dabei allerdings eine Bemerkung, die Schumacher als "engstirnig" empfand

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel wollte eigentlich Ralf Schumacher für sein "Outing" loben, drückte sich dabei allerdings etwas unglücklich aus.

In einem Interview mit dem Schweizer "Tagesanzeiger" sagte der vierfache Weltmeister: "Es ist immer noch sehr schwer, sich im Sport zu outen und akzeptiert zu werden. Genau deswegen sind Vorbilder so wichtig, die den Mut aufbringen, sich zu outen. Ich wüsste nicht, ob ich so mutig wäre. Deshalb sollten wir schätzen, wenn das jemand tut."

Laut Vettel sei das Outing von Schumacher in der Formel-1-Szene gut aufgenommen worden.

"Aber natürlich ist der Motorsport noch die Welt, in der alte weiße Männer eine Benzin-Party feiern."