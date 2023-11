Anzeige

Zuletzt gab es Gerüchte um ein mögliches Formel-1-Aus von Audi. Nach einem Dementi aus Ingolstadt gibt es jetzt auch ein klares Statement von Sauber.

Macht Audi einen Formel-1-Rückzieher?

Dieses Gerücht sorgte zuletzt rund um die Königsklasse und auch im deutschen Motorsport für Aufsehen. Der "Spiegel" hatte berichtet, dass der für 2026 geplante Einstieg hinterfragt werde.

Audi dementierte die Berichte, wonach der Formel-1-Einstieg noch gekippt werden könnte. "Der Einstieg von Audi in die Formel 1 im Jahr 2026 basiert auf einem Beschluss des Vorstandes der AUDI AG in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der AUDI AG sowie Vorstand und Aufsichtsrat des Volkswagen Konzerns", heißt es in einem Statement: "Der Zeitplan der Audi Formula Racing GmbH für den Aufbau der Organisation sowie Entwicklung der Power Unit am Standort Neuburg an der Donau bleibt unverändert."

Nun hat sich auch Saubers Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi zu der Thematik geäußert. Der Rennstall arbeitet mit Audi eng zusammen, die Ingolstädter wollen zudem bis 2026 schrittweise insgesamt 75 Prozent der Sauber-Anteile erwerben.