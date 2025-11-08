Die Titelträume von Max Verstappen sind vielleicht schon im Qualifying zum Großen Preis in Brasilien geplatzt.

Der Weltmeister Max Verstappen schied am Samstag bereits im ersten Abschnitt aus und holte für das Rennen in der Formel 1 am Sonntag (ab 18:00 Uhr im Liveticker) nur den 16. Startplatz. Die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri qualifizierten sich souverän für den zweiten von drei Abschnitten.

"Wir müssen jetzt erstmal verstehen, was wir mit dem Auto falsch machen", sagte Verstappen bei "Sky", angesprochen auf seine verbleibenden WM-Chancen. Es sei "schwer zu sagen", in welchem Moment in den vergangenen Wochen Red Bull wieder den Schwung verloren habe. "Ich hatte jetzt keinen Grip, kein Gefühl für das Auto, ich konnte gar nicht am Limit fahren. Das war natürlich schlecht."

"Schon im Sprint hatte der Niederländer wenige Stunden zuvor Probleme mit seinem Auto gehabt, holte aber immerhin Rang vier. Für Qualifying und Rennen änderte das Team das Setup, die Probleme vergrößerten sich damit aber offenbar.