Die Formel 1 macht Halt in Sao Paulo, der Große Preis von Brasilien wartet auf die 20 Fahrer. So seht ihr das Rennen im TV und kostenlosen Livestream und könnt alle Sessions im Liveticker verfolgen.

Die Weltmeisterschaft in der Formel 1 ist längst entschieden, zum dritten Mal in Folge holte sich Max Verstappen im schier übermächtigen Red Bull den Titel.

Zwar ist das Rennen um den zweiten Platz in der Fahrerwertung noch offen, Mercedes-Pilot Lewis Hamilton legt seinen Fokus aber lieber auf die Konstrukteurswertung.

"Ehrlich gesagt wird es für mein Leben keinen großen Unterschied machen, ob ich Zweiter oder Dritter werde. Es ist wichtiger, dass das Team Zweiter in der Konstrukteurswertung wird, und darauf konzentriere ich mich", stellte der siebenmalige Weltmeister nach seinem zweiten Platz beim Mexiko-GP am vergangenen Wochenende klar.

22 Punkte beträgt der Vorsprung der "Silberpfeile" auf den Verfolger Ferrari, der in Mexiko mit Charles Leclerc und Carlos Sainz auf den Plätzen drei und vier landete. Einen komplett gebrauchten Tag erwischte hingegen Verstappen-Kollege Sergio Perez, der bereits in der ersten Kurve crashte und zuvor schon in der Kritik stand.

"Ich hatte schon einige wirklich traurige Momente in meiner Karriere. Das hier ist sicherlich der traurigste", befand der Lokalmatador nach dem frühen Aus. In Brasilien bietet sich Perez nun die Gelegenheit zur Rehabilitation.

