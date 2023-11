Formel 1: Ralf Schumacher kritisiert Haas scharf

Anzeige

Es ist kein Geheimnis, dass Ralf Schumacher nicht der größte Fan von Haas ist. Vor allem im vergangenen Jahr knirschte es immer wieder zwischen ihm und Teamchef Günther Steiner. Nun hat Schumacher mit seiner Kritik an Haas noch einmal nachgelegt.

Ging es bei Schumachers Kritik bislang allerdings in der Regel darum, dass sein Neffe Mick Schumacher beim US-Team in den vergangenen beiden Jahren nicht gut behandelt worden sei, richten sich seine neuen Aussagen gegen das generelle Haas-Konstrukt.

In seiner aktuellen Kolumne für Sky schreibt der Experte: "Das Haas-Update [aus Austin] scheint nicht zu funktionieren, der Reifenverschleiß ist unfassbar hoch." Und das wirke sich nun auch auf die Moral von Pilot Nico Hülkenberg aus.

Hülkenberg realisiere, so Schumacher, "dass Haas bei allem, was sie machen, mit dem ganzen Konstrukt in der Sackgasse ist. Haas ist vermutlich nicht mehr up to date, um in der jetzigen Formel 1 halbwegs mitfahren zu können. Das ist schade für Hülkenberg."

"Man hat ein wenig das Gefühl, dass er offen und ehrlich mit der Situation umgeht, vielleicht aber auch hofft, dass er da irgendwie herauskommt", so Schumacher, der nach dem Brasilien-Rennen erklärt: "Seine Aussagen, sein Gesicht sprechen Bände."