Hamiltons erster Ferrari-Tag: Ausnahmezustand in Maranello!

Was der Wechsel des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Lewis Hamilton zu Ferrari für die italienischen Tifosi bedeutet, das zeigt sich bereits, noch ehe Hamilton seine ersten Runden in Rot absolviert hat: Wie Motorsport.com Italien als Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com bei Motorsport Network berichtet, sind sämtliche Hotelzimmer in der Region Maranello ausgebucht, weil so viele Fans bei Hamiltons Ferrari-Premiere als Zaungäste dabei sein wollen.

Hamilton wird am Mittwoch seine erste Ausfahrt in einem Formel-1-Ferrari unternehmen. Er bekommt es auf der firmeneigenen Teststrecke in Fiorano mit dem F1-75 aus der Saison 2022 zu tun, also mit dem ersten Ferrari unter dem aktuellen Technischen Reglement.

Das Interesse an dieser Probefahrt ist so groß, dass Maranellos Bürgermeister Luigi Zironi die umliegenden Städte und Gemeinden um Hilfe gebeten hat: Sie sollen zusätzliche Polizisten entsenden, damit der Straßenverkehr in Maranello nicht zum Erliegen kommt, wenn die vielen Fans nach Fiorano strömen, um Hamilton in Rot zu erleben.

Hamiltons Programm in Maranello

Auch Hamilton selbst trifft bereits Vorbereitungen: Er traf am Montagmorgen in Maranello ein und machte sich vor Ort mit seinen neuen Kollegen vertraut. Zu seinen ersten Amtshandlungen als Ferrari-Fahrer zählte außerdem die Sitzanpassung.

Anschließend ließ sich Hamilton das nach seinen Wünschen modifizierte Ferrari-Lenkrad reichen, um einen ersten Eindruck von der Anordnung der Knöpfe und Schalter zu erhalten. Im Ferrari-Simulator unterzog er das Lenkrad einem ersten Praxistest.

Ein weiterer Programmpunkt für Hamilton war ein erstes Fotoshooting im Ferrari-Outfit, wobei Ferrari bislang keine Aufnahmen davon veröffentlicht hat.

Spätestens am Mittwoch trifft Hamilton in Fiorano auch auf seinen Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc, der dann ebenfalls erstmals seit Dezember 2024 wieder ein Formel-1-Auto bewegt.

Die Ferrari-Präsentation des 2025er-Modells ist für den 19. Februar vorgesehen.