Formel 1: Lewis Hamiltons erster Tag bei Ferrari - Ausnahmezustand in Maranello

Lewis Hamilton startet in das Kapitel Ferrari. Die Fans der Scuderia aus Maranello sind völlig aus dem Häuschen.

Was der Wechsel des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Lewis Hamilton zu Ferrari für die italienischen Tifosi bedeutet, das zeigt sich bereits, noch ehe Hamilton seine ersten Runden in Rot absolviert hat.

Wie "Motorsport.com Italien" berichtet, sind sämtliche Hotelzimmer in der Region Maranello ausgebucht, weil so viele Fans bei Hamiltons Ferrari-Premiere als Zaungäste dabei sein wollen.

Hamilton wird am Mittwoch seine erste Ausfahrt in einem Formel-1-Ferrari unternehmen. Er bekommt es auf der firmeneigenen Teststrecke in Fiorano mit dem F1-75 aus der Saison 2022 zu tun, also mit dem ersten Ferrari unter dem aktuellen Technischen Reglement.