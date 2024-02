Red Bull und die Horner-Affäre: Erste Details zur Befragung am Freitag sickern durch

Anzeige

In der Affäre um Teamchef Christian Horner kommt Red Bull voran. Mittlerweile musste sich der Ex-Rennfahrer auch einer stundenlangen Befragung an einem geheimen Ort stellen.

Die Frage, ob Red Bull Racing mit oder ohne Teamchef Christian Horner in die Formel-1-Saison 2024 starten wird, kann noch nicht beantwortet werden.

Zwar fand am Freitag in London eine Befragung Horners statt, doch wie erwartet ist damit die Untersuchung des externen Ermittlungsanwalts, der von der Red Bull GmbH in der Angelegenheit eingesetzt wurde, noch nicht abgeschlossen.

Horner, so berichtet es unter anderem die "Daily Mail", sei mit einem schwarzen BMW zu der Befragung gebracht worden.

Laut "Sky"-Informationen hätte diese ursprünglich im Team-Hauptquartier in Milton Keynes stattfinden sollen. Um zu vermeiden, dass sich dort Reporter versammeln, wurde der Termin jedoch an einen geheimen Ort in London verlegt.