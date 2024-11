Michael Schumacher: Sein letzter Ferrari wird versteigert

Der Ferrari 248 F1 von Michael Schumacher wird bei einer Auktion in New York versteigert. Es war seine letzte Saison mit Ferrari.

Ein ganz besonderer Rennwagen kommt unter den Hammer: Der letzte Ferrari von Rekordweltmeister Michael Schumacher in der Formel 1 wird ab Donnerstag in New York versteigert.

Beim Auktionshaus RM Sotheby's können Schumacher Fans für den Ferrari 248 F1 mit der Chassisnummer 254 aus dem Jahr 2006 bieten.

Es war Schumachers letzte Saison mit der Scuderia.

Die Auktion läuft bis zum 19. November.