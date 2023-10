Während sich Hamilton ins Kiesbett drehte und ausschied, fuhr Russell mit beschädigtem Auto weiter und musste an die Box kommen. "Verdammte Hölle", schimpfte Russell. "Come on! Was zur Hölle?"

Hamilton war von Startplatz drei mit seinen Soft-Reifen gut weggekommen und hatte Russell und Polesetter Max Verstappen in Kurve 1 angegriffen. Auf der Außenbahn wollte er an beiden vorbeifahren, wobei es zur Kollision mit Russell kam, der zwischen ihm und dem Red Bull eingequetscht war.

Mercedes lässt Erinnerungen an das Spanien-Rennen 2016 wach werden: Damals räumten sich Lewis Hamilton und Nico Rosberg gegenseitig nach dem Start ab, doch während die beiden da noch bis Kurve vier gekommen waren, kollidierten Hamilton und George Russell in Katar schon in der ersten Kurve.

"Alle arbeiten unglaublich hart, von daher ist es unheimlich enttäuschend, wenn so etwas passiert", hadert er. "Ich hoffe, dass es George noch in die Punkte schafft. Ich werde ihn dabei unterstützen."

Im finalen Rennen von Brasilien gewann Hamilton die Weltmeisterschaft, da er in der letzten Kurve vor Schluss noch Timo Glock überholte. Massa plant aktuell rechtlich dagegen vorzugehen, aufgrund der "Crashgate"-Affäre in Singapur, bei der Renault einen Unfall inszenierte

2007 - Ein Punkt Unterschied - Kimi Räikkönen 110, Lewis Hamilton 109 & Fernando Alonso 109 Der Finne siegte mit nur einem Punkt vor Hamilton und Alonso, der spannendste Dreikampf der Geschichte! Es war die Rookie-Saison von Hamilton, in der er mit Teamkollegen Alonso oft kämpfte. Am Ende triumphierte der lachende Dritte Räikkönen.

1976 - Ein Punkt Unterschied - James Hunt 69, Niki Lauda 68 Ein legendärer Fight! Lauda verpasste zwei Saisonrennen, durch einen Horrorcrash am Nürburgring, bei dem er üble Verbrennungen davon trug. Sechs Wochen später fuhr er dennoch wieder und hielt den Titelkampf bis zum finalen Rennen in Japan sensationell spannend. Dort stellte er den Wagen nach zwei Runden freiwillig aufgrund üblen Wetters ab. Es war ihm zu unsicher.

1964 - Ein Punkt Unterschied - John Surtees 40, Graham Hill 39 (41) Kurios! In 1964 gab es die Regel, dass nur die besten sechs Rennen pro Fahrer zählen. So konnte Surtees mit einem Zähler vor Hill gewinnen, obwohl dieser eigentlich mehr Punkte sammelte (41). Doch die besten sechs Rennen hatte Surtees.

1961 - Ein Punkt Unterschied - Phil Hill 34, Wolfgang von Trips 33 Hill, von Trips und Moss holten jeweils zwei Saisonsiege. Im finalen Rennen prallte von Trips in Führung liegend mit Jim Clark zusammen. Der Trips-Bolide flog in die Zuschauermenge und der Deutsche verstarb bei diesem Horrorcrash. Das Rennen ging jedoch weiter und Hill wurde Champion. Moss wurde mit 32 Punkten Dritter.

Übrigens, selbst Motorsportchef Toto Wolff, der nicht an der Strecke ist, schaltete sich nach dem Vorfall zu Russell in den Funk, nachdem dieser noch einmal betonte, dass er das Replay auf den TV-Screens gesehen habe und nichts machen konnte.

Das tat Russell am Ende auch und holte noch den vierten Platz nach Hause. Er sagt im Anschluss, dass er keinen Groll gegen Hamilton hegt. "Natürlich haben wir beide die Möglichkeit, auf dem Podium zu stehen, und natürlich ist nichts in beide Richtungen beabsichtigt", sagt er gegenüber Sky.

"Diese Autos sind so schwer zu sehen, wenn man in diesen großen toten Winkeln fährt. Wir haben beide so viel Respekt voreinander, also werden wir das schon überstehen", so Russell. "Ich bin mir sicher, dass wir miteinander reden werden und dass alles gut wird."

Über das Szenario hatte man sich im Vorfeld auch unterhalten, weil klar war, dass Hamilton auf weichen Reifen nach vorne schießen könnte. "Ich hatte am Vormittag noch gesagt, ich will, dass wir beide auf das Podium fahren", so Russell.

"Mein Ziel lautet jetzt, P2 für das Team zu holen. Wir hatten auch [über das Szenario] gesprochen, dass Lewis in Kurve 1 nach vorne gelangt. Aber wie ich schon sagte: Es war einfach eine sehr schwierige Situation. Wir können trotzdem viel Positives mitnehmen."