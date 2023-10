Verstappen zum dritten Mal Formel-1-Weltmeister

Anzeige

Max Verstappen ist zum dritten Mal in Folge Formel-1-Weltmeister. Durch das Aus seines Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez in der zwölften Runde des Sprintrennens in Katar ist der Niederländer nicht mehr von der Spitze der Fahrerwertung zu verdrängen. Nur wenn Perez mindestens Dritter geworden wäre, hätte er die WM theoretisch noch offen halten können.

Max Verstappen hat seine Mission erfüllt und sich vorzeitig zum dritten Mal in Folge zum Formel-1-Weltmeister gekrönt.

Der Niederländer hatte seinen Titel bereits vor dem Ende des Sprintrennens in Katar sicher, weil sein Red-Bull-Teamkollege und letzter theoretischer WM-Widersacher Sergio Perez bei einem Crash in der zwölften Runde ausschied

Verstappen erreichte das Ziel als Zweiter und baute sein Polster auf Perez auf uneinholbare 184 Punkte aus. Den Sieg in einem von drei Safety-Car-Phasen geprägten Kurzrennen, das nie wirklich in Gang kam, sicherte sich der 22 Jahre alte Rookie Oscar Piastri (Australien) im McLaren.

Es war sein erster Erfolg in der Formel 1. Piastris Teamkollege Lando Norris (Großbritannien) wurde Dritter. Nico Hülkenberg (Emmerich/Haas) war in den Unfall mit Perez verwickelt und schied aus.