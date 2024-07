Formel 1: McLaren-Stallorder um Piastri und Norris in Ungarn - das war der Grund

Anzeige

Das McLaren-Duo Oscar Pastri und Lando Norris sorgte kurz vor Schluss des Ungarn-GP für einen kuriosen Platztausch. ran erklärt, was dahinter steckt.

Von Tobias Wiltschek

Drei Runden vor Schluss des Ungarn-GP kam es zu einer Situation, die in der Formel 1 sehr selten vorkommt.

Lando Norris ging vom Gas und ließ seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri ohne Gegenwehr passieren. Der Australier fuhr fortan seinem ersten Sieg in der Königsklasse des Motorsports entgegen.

Doch warum durfte er am Teamkollegen vorbeifahren, obwohl der offensichtlich schneller unterwegs war?

Die Antwort hat mit den Boxenstopps des Teams zu tun, die etwa 20 Runden vor dem kuriosen Überholmanöver stattfanden.

Da führte Piastri noch, doch zur allgemeinen Verwunderung wurde zunächst Norris an die Box zum Reifenwechsel geholt. Das Team gab per Funk an, man wolle mit der Aktion Lewis Hamilton in Schach halten, der auf dem Hungaroring der gefährlichste Gegner der McLaren war.

Doch dabei hatte man offensichtlich ganz unterschätzt, dass man mit diesem Manöver entscheidend in den Zweikampf der eigenen Piloten um den Sieg eingegriffen hatte. Denn als Piastri nach seinem Stopp wieder zurück auf die Strecke fuhr, fand er sich auf einmal hinter Norris wieder.