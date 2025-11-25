Erfolg für George Russell. Der Formel-1-Pilot schlägt in einem Test einen fahrerlosen, KI-gesteuerten Mercedes.

Mercedes-Formel-1-Pilot George Russell hat sich in einem neuen Video des Star-YouTubers MrBeast einer ungewöhnlichen Herausforderung gestellt: Er trat auf einer Teststrecke gegen einen fahrerlosen, KI-gesteuerten Mercedes an. Der Brite behielt die Oberhand behalten und führte das "Team Mensch" in der neuesten Mega-Challenge des Content-Creators zum Sieg.

In der Episode ließ MrBeast, mit bürgerlichem Namen Jimmy Donaldson, einige der weltbesten Athleten in verschiedenen Stunts gegen fortschrittliche Roboter antreten. Russells Aufgabe bestand darin, schneller zu sein als ein fahrerloser Mercedes-AMG GT, gesteuert von einer fortschrittlichen künstlichen Intelligenz, deren Reaktionszeiten angeblich sogar die eines Rennsiegers übertreffen.

Das KI-Auto legte vor und umrundete den Kurs mit einer überraschenden Performance. Der Formel-1-Pilot beobachtete von außen, wie das Auto geschmeidig von Kurve zu Kurve steuerte und präzise der Ideallinie folgte.