Formel 1: Lewis Hamilton darf so unwürdig nicht abtreten - Ferrari ist gefordert - ein Kommentar

Lewis Hamilton: "Es wird nur schlechter" Das klingt dann so: "Egal, wie sehr ich es probiere, es wird nur schlechter. Ich versuche alles, wirklich alles." Und zwar "im Auto und auch außerhalb des Autos". Im Spätherbst seiner Laufbahn lernt der siebenmalige Weltmeister unfreiwillig und auf die extrem harte Tour, mit sich gegenseitig überbietenden Rückschlägen umzugehen. Kommentar: Jetzt zeigt sich, ob Lando Norris wirklich ein Champion ist

Pressestimmen zum Las-Vegas-GP: Max Verstappen knackt den "Jackpot" Der einst so erfolgsverwöhnte Dauersieger testet immer neue Tiefpunkte aus. Sportlich, wie wahrscheinlich auch mental. So schied er in Vegas in Q1 als Letzter aus. Zuvor war er noch nie ohne technische Probleme der langsamste Fahrer bei einem Qualifying. Peinlich. Was bei anderen Fahrern Teil eines Reifeprozesses wäre, ist bei Hamilton die schrittweise Entmythisierung eines Denkmals. Eine Legende schafft sich ein Stück weit ab. Hamilton wirkt nur noch wie ein Schatten glanzvoller Tage. Wie ein verzweifelter, alternder Ex-Champion, der den Absprung hoffnungslos verpasst hat. So dass die Rufe immer lauter werden: Setze dem Drama endlich ein Ende, hör auf, lass es sein. Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende, heißt es doch.

Formel 1: Wieder Probleme mit Gullideckeln auf der Strecke in Las Vegas

Lewis Hamilton: So darf er nicht gehen Dabei ist die Marschroute eine ganz andere: So darf Hamilton nicht abtreten. Das ist eines Champions nicht würdig. Stattdessen ist in erster Linie Ferrari gefordert. Die Roten müssen endlich liefern und beiden Fahrern ein konkurrenzfähiges Auto hinstellen. "Ich will um Siege fahren. Diesen Wagen werde ich sicher nicht vermissen", sagte Charles Leclerc in Las Vegas. Keine Frage ist, dass Hamilton nach seinem Wechsel deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. 152 Punkte hat er gesammelt, Leclerc steht bei 226 Zählern. Das sind 74 Punkte weniger. Und da der Teamkollege die erste und vor allem realistischste Referenz ist, sieht Hamilton da besonders alt aus. Es ist nicht wegzudiskutieren, dass er einen nicht unerheblichen Anteil an der Misere hat. Bekannt ist aber auch, dass ihm die aktuellen Ground-Effect-Autos nicht liegen. Und dass Ferrari auch 2025 Ferrari-Dinge macht. Und nur vierte Kraft ist.