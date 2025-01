Michael Schumacher kein Ehrenbürger: Kerpen wehrt sich im Zoff mit Bruder Ralf

Michael Schumacher ist trotz sieben WM-Titeln kein Ehrenbürger seines Heimatortes Kerpen. Nach der jüngsten Kritik seines Bruder wehrt sich nun die Politik.

In einigen Städten, die untrennbar mit seinem Namen verknüpft sind, ist Michael Schumacher schon seit vielen Jahren Ehrenbürger, wie etwa in den Ferrari-Hochburgen Maranello und Modena oder im belgischen Spa, mit sechs Siegen die erklärte Haus- und Hofstrecke von "Schumi".

Allein: In seinem Heimatort Kerpen ist diese Ehre dem Deutschen bis heute verwehrt geblieben. Ein Zustand, der jüngst bei Bruder Ralf Schumacher für Verärgerung sorgte, der er mit einem wütenden Posting bei Instagram Ausdruck verlieh:

"Das ist typisch Deutschland und unsere Politik! Bei der SPD wundert mich nichts mehr", hatte Schumacher seine Meinung über die Aussagen von SPD-Fraktionschef Andreas Lipp kundgetan. Dieser hatte erklärt, den Rekordweltmeister zum Ehrenbürger zu ernennen, ergebe "derzeit keinen Sinn", da die Stadt ganz "andere Baustellen" habe.

Ralf Schumacher kommentierte dazu weiter: "Leistung ist scheinbar nicht mehr wichtig. Wenn man sich überlegt, was mein Bruder durch seinen Erfolg für Kerpen getan hat, fehlen mir bei sowas einfach nur die Worte." Auch beim Vorsitzenden des Michael-Schumacher-Fanclubs kommt die Haltung der Verantwortlichen in Kerpen alles andere als gut an: