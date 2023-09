Anzeige

Rennfahrer Mick Schumacher hat im Rückblick auf seine zwei unglücklichen Jahre beim Formel-1-Team Haas Kritik an der Menschenführung seines damaligen Vorgesetzten Günther Steiner geübt.

Im Umgang mit Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff oder den Teambossen von McLaren oder Williams "kann ich mir jetzt anschauen, wie es sich eigentlich gehört. Damit hatten die zwei Jahre (bei Haas; d.Red.) nichts zu tun", sagte Schumacher im TV-Format "Hardenacke trifft" von "Sky".

Man könne "nicht davon ausgehen, dass ein Fahrer seine beste Leistung bringt, wenn man ihn nicht unterstützt in der richtigen Art und Weise", führte Schumacher aus, der nach seiner Demission als Stammpilot beim US-Rennstall in diesem Jahr Ersatzfahrer beim Top-Team Mercedes ist. Steiner, der wegen seiner unverblümten Aussagen berühmt-berüchtigt ist, hatte Schumacher in der vergangenen Saison mehrfach öffentlich sowie auch im Netflix-Format "Drive to Survive" scharf kritisiert und zur Saison 2023 durch Nico Hülkenberg ersetzt.