Mick Schumacher zu nett für die Formel 1? "Auf der Rennstrecke aggro"

Alpine: Esteban Ocon Nationalität: Frankreich Alter: 27 Jahre

2024 kehrt er auf die Rennstrecke zurück. 2023 war er Ersatzfahrer bei Mercedes, trat parallel dazu aber in keiner Meisterschaft an. 2024 bleibt er bei den Silberpfeilen dritter Mann hinter Lewis Hamilton und George Russell, wird aber für Alpine in der Langstrecken-WM an den Start gehen.

Die große Aufmerksamkeit suche er gar nicht, sagt Schumacher. "Ich habe kein Problem damit, in der zweiten Reihe zu stehen, solange ich machen kann, was ich mag."

So geht es ihm auch beim Kontakt mit den Formel-1-Fans. "Ich glaube, dass viele Leute mich sehen und sich nicht sicher sind, ob ich das bin. Aber im Endeffekt sagen sie sich dann, das ist er bestimmt nicht, und laufen weiter. Aber ich gucke auch meistens weg, wenn mich die Leute anschauen", sagte Schumacher.