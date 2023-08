Offiziell: Lewis Hamilton und George Russell verlängern bei Mercedes

Ferrari mit Spezial-Lackierung für Monza

Für den Heim-Grand-Prix der Scuderia Ferrari in Monza hat das Traditionsteam eine Spezial-Lackierung veröffentlicht. Der SF23 bekommt neben dem traditionellen Rot und Schwarz auch mehrere Gelb-Akzente. So werden unter anderem die Fahrernummern sowie Teile der Motorhaube in Gelb gehalten sein. © x.com/ScuderiaFerrari