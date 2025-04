Noch führt Lando Norris die Formel-1-Fahrer-WM an. Doch die meisten Siege hat in der Saison 2025 bislang sein Teamkollege Oscar Piastri geholt. Während Norris "nur" beim Saisonauftakt in Australien triumphierte, siegte Piastri anschließend in China und Bahrain. Lediglich drei Zähler liegt der Australier nach seinem Sieg am Sonntag noch hinter Norris, der beim Großen Preis von Bahrain gleich mehrere Fehler machte. Experte Ralf Schumacher glaubt, dass dieses durchwachsene Wochenende kein Zufall war. "Er ist total verunsichert", schildert Schumacher seine Beobachtung im Podcast "Backstage Boxengasse" von Sky und macht das unter anderem am Start fest, bei dem sich Norris eine Strafe einhandelte, weil er zu weit vorne in seiner Startbox stand. "So was darf nicht passieren", stellt der sechsmalige Grand-Prix-Sieger klar und erinnert daran, dass Norris in diesem Jahr ein Pilot sei, "der um die WM fährt". Doch während Teamkollege Piastri zuletzt eine Menge Lob bekam, wächst gleichzeitig die Kritik an Norris. "Und all diese Kommentare sieht natürlich Norris auch", erklärt Schumacher, "und da verzweifelt er gerade ein bisschen dran. Diese psychologische Kriegsführung, die ist da voll im Gang. Und das hilft ihm natürlich nicht", glaubt der Experte.

Anzeige

Anzeige

Charakter interessiert auf der Strecke "keine Sau" Über Norris sagt Schumacher: "Er ist einfach vom Charakter her ein bisschen weicher. Ich finde, das macht ihn auch aus und sympathisch. Aber es interessiert natürlich keine Sau auf der Rennstrecke, sondern da muss er performen." Der Rennkalender der Formel 1

Formel 1: Großer Preis von Saudi-Arabien im TV, Livestream und Ticker

Das Rennen in Saudi Arabien im Liveticker Und genau daran scheiterte Norris in Bahrain, denn der Start war nicht der einzige Fehler, den Schumacher beobachtet hat. Seiner Meinung nach hätte Norris am Ende des Rennens zumindest noch George Russell im Mercedes überholen und Zweiter werden müssen. Er erklärt: "Meines Erachtens nach hat er es da vertan, als Russell in Kurve 1 kurz vor Schluss so nach innen reingezogen ist. Da hätte er außen früher bremsen sollen, dann reinstechen und den Schwung mit und auf die zweite Gerade nach Kurve 3 [nehmen sollen]." Anschließend hätte er Russell "dann locker überholen können", so Schumacher, der in diesem Zusammenhang erklärt: "Max Verstappen wäre auf jeden Fall vorbeigefahren an George Russell. Da gibt es gar keine Zweifel." Doch ein verunsicherter Norris habe das eben nicht geschafft.

Anzeige

Anzeige

Hat Piastri "die nötige Härte", die Norris fehlt? Schumacher rät Norris daher, sich bei nächster Gelegenheit abseits der Rennwochenenden erst einmal eine komplette Auszeit von der Formel 1 zu nehmen, um wieder einen freien Kopf zu bekommen. "Weil schnell ist er ja", erinnert Schumacher.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen