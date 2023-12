Ralf Schumacher: "Ich durfte halt einfach vom Besten lernen"

Ralf Schumacher betont, dass der Unfall auch für ihn "ein sehr schlimmes und einschneidendes Erlebnis war. Aber vielmehr nicht nur für mich, beispielsweise auch für Michaels Kinder: Mick, wie wir alle wissen, war damals als junger Teenager dabei. Das Leben ist leider nicht immer fair und hier war leider auch noch viel Pech dabei".

Für Ralf Schumacher war Michael nicht nur Bruder, sondern auch Mentor. Da Michael sieben Jahre älter war, nahm er Ralf unter seine Fittiche, brachte ihm alles bei, was er über den Kartsport wusste.

"Wir sind zusammen Kart gefahren, haben Überholen geübt, all diese Dinge, die wichtig sind im Motorsport. Er hat mir all seine Erfahrung, die er in den sieben Jahren davor gemacht hat, mitgegeben. Ich durfte halt einfach vom Besten lernen", so Ralf Schumacher, der es wie sein Bruder in die Formel 1 schaffte, auch wenn er als sechsmaliger Rennsieger nicht so erfolgreich war wie der siebenmalige Champion Michael.

Er wird emotional, als er gefragt wird, wie er heute über seinen Bruder denkt: "Ich vermisse meinen Michael von damals. Das Leben ist manchmal ungerecht. Michael hatte in seinem Leben oft Glück gehabt, doch dann kam dieser tragische Unfall. Gott sei Dank konnte man dank moderner medizinischer Möglichkeiten einiges tun, aber trotzdem ist nichts mehr wie früher."