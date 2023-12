Formel 1 - Sebastian Vettel über Michael Schumacher: "Wird immer ein Begriff bleiben"

Anzeige

Sebastian Vettels Blick auf Michael Schumacher ist ein anderer als jener der heutigen oder kommenden Generation. Trotzdem weiß Vettel: Schumacher "wird immer ein Begriff bleiben".

Am 29. Dezember 2013 schrieb Sebastian Vettel noch eine SMS an Michael Schumacher.

"Hab gehört, du bist gestürzt, hoffe es ist nichts Schlimmeres, gute Besserung", zitiert er die Nachricht in der ARD-Doku "Being Michael Schumacher": "Dann hat man sehr schnell am gleichen Tag gemerkt, dass es doch sehr ernst ist", erinnert er sich.

Seit dem Skiunfall, der sich bald zum zehnten Mal jährt, ist Schumacher aus der Öffentlichkeit verschwunden. Viele Fans denken natürlich immer noch an ihr Idol, wünschen sich Neuigkeiten zum Gesundheitszustand, doch die Familie macht inzwischen keine Angaben mehr dazu.

"Im Sport geht es immer weiter, es geht sogar sehr schnell weiter. Das ist auch gut so, weil die Zeit vorwärts und nicht rückwärts läuft, die Zeit soll nicht stehen bleiben. Jemand wie Michael wird immer ein Begriff bleiben, weil seine Erfolge, seine Statistiken für immer schwarz auf weiß ablesbar sein werden. Aber es bleiben auch die Besonderheiten von Charakteren", sagte Vettel der dpa.

"Dass Michael diese besondere Bindung hatte mit Ferrari, dass er das Wunder der Weltmeisterschaften geschafft hat, dort ein Team zusammengestellt und zusammengehalten hat über solch lange Zeit", so Vettel weiter.