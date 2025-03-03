Anzeige
Formel 1 2025

Formel 1 live: Teams, Fahrer, Kalender, TV-Übertragungen, Livestream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 11.08.2025
  • 08:24 Uhr
  • ran.de

Die Formel-1-Saison 2025 hat begonnen. ran liefert alle Infos zu den Fahrerpaarungen, Neuheiten, Terminen und der TV-Übertragung.

Inhalt

Mit dem Rennwochenende in Melbourne vom 14. bis 16. März begann die Formel-1-Saison 2025. Die zehn Teams hatten bereits fleißig getestet und ihre neuen Rennwagen präsentiert, jedoch fielen die Würfel erst in Australien.

Der Niederländer Max Verstappen geht nach seinem vierten Weltmeister-Titel im Vorjahr als Titelverteidiger an den Start. Insbesondere Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton und George Russell gelten als die schärfsten Widersacher des Red-Bull-Piloten.

Zudem möchte McLaren seinen Titel in der Konstrukteurswertung verteidigen. Neben Red Bull und Mercedes rechnet sich allerdings auch Ferrari Chancen auf die Krone aus. Der italienische Traditions-Rennstall hat dafür Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton unter Vertrag genommen, der fortan also an der Seite von Charles Leclerc in Rot fährt.

ran versorgt euch mit allen wichtigen Informationen zur Formel-1-Saison 2025.

Formel 1 2025 live: Alle Fahrerpaarungen im Überblick

In der Formel-1-Saison 2025 werden zehn Teams an den Start gehen. Dabei handelt es sich um die gleichen Rennställe wie schon in 2024.

  • Red Bull: Max Verstappen (Niederlande), Yuki Tsunoda (Japan)
  • McLaren: Lando Norris (England), Oscar Piastri (Australien)
  • Ferrari: Charles Leclerc (Monaco), Lewis Hamilton (Großbritannien)
  • Mercedes: George Russell (Großbritannien), Andrea Kimi Antonelli (Italien)
  • Aston Martin: Fernando Alonso (Spanien), Lance Stroll (Kanada)
  • Alpine: Pierre Gasly (Frankreich), Franco Colapinto (Argentinien)
  • Williams: Alex Albon (Thailand), Carlos Sainz (Spanien)
  • Racing Bulls: Liam Lawson (Neuseeland), Isack Hadjar (Frankreich)
  • Sauber: Nico Hülkenberg (Deutschland), Gabriel Bortoleto (Brasilien)
  • Haas: Oliver Bearman (Großbritannien), Esteban Ocon (Frankreich)
Formel 1 2025 live: Was ist neu?

Lediglich McLaren und Aston Martin gehen mit dem gleichen Fahrer-Duo wie im Vorjahr an den Start. Bei allen anderen Teams gab es hingegen Veränderungen. Mit Andrea Kimi Antonelli, Jack Doohan, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto und Oliver Bearman haben sechs Rookies erstmals ein Stamm-Cockpit.

Nicht mehr im Fahrerfeld vertreten sind hingegen Sergio Perez, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo und Zhou Guanyu. Auch für Franco Colapinto, der im Laufe der vergangenen Saison Logan Sargeant im Williams ersetzt hatte, blieb kein festes Cockpit übrig. Der Argentinier ersetzt jedoch nach dem Rennwochenende in Miami Doohan im Alpine.

Sehr viel Spannung verspricht natürlich der Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari. Ebenso interessant ist jedoch auch die Frage, wie sich Carlos Sainz im Williams schlägt.

Der einzige deutsche Fahrer, Nico Hülkenberg, wird in dieser Saison nicht mehr für Haas, sondern für Sauber antreten. Im Jahr 2026 wird der Rennstall dann unter dem Namen Audi an den Start gehen.

Eine wesentliche Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ist zudem, dass es keinen Extra-Punkt mehr für die schnellste Rennrunde geben wird. Abgesehen davon gab es einige weitere Anpassungen, wie das gestiegene Mindestgewicht von Fahrer und Sitzschale von 80 auf 82 Kilogramm sowie schärfere Heckflügel-Regularien.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Formel 1 2025 live: Alle Termine im Überblick

Der Formel-1-Kalender umfasst wie im Vorjahr 24 Rennwochenenden. Dabei handelt es sich um die gleichen Strecken wie im Vorjahr.

  • Australien (Melbourne): 14.-16. März - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • China (Shanghai): 21.-23. März - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Japan (Suzuka): 4.-6. April - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)
  • Bahrain (Sakhir): 11.-13. April - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Saudi Arabien (Jeddah): 18.-20. April - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • USA (Miami): 2.-4. Mai - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Italien (Imola): 16.-18. Mai - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)
  • Monaco (Monaco): 23.-25. Mai - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • Spanien (Barcelona): 30. Mai - 1. Juni - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Kanada (Montreal): 13.-15. Juni - Sieger: George Russell (Mercedes)
  • Österreich (Spielberg): 27.-29. Juni - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • Großbritannien (Silverstone): 4.-6. Juli - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • Belgien (Spa): 25.-27. Juli - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Ungarn (Budapest): 1.-3. August - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • Niederlande (Zandvoort): 29.-31. August
  • Italien (Monza): 5.-7. September
  • Aserbaidschan (Baku): 19.-21. September
  • Singapur (Singapur): 3.-5. Oktober
  • USA (Austin): 17.-19. Oktober
  • Mexiko (Mexiko-Stadt): 24.-26. Oktober
  • Brasilien (Sao Paulo): 7.-9. November
  • USA (Las Vegas): 20.-22. November
  • Katar (Lusail): 28.-30. November
  • Abu Dhabi (Yas Marina): 5.-7. Dezember

Formel 1: Wie viele Sprint-Rennen werden ausgetragen?

Wie im Vorjahr enthält der Formel-1-Kalender 2025 sechs Sprint-Rennen. Diese werden in Shanghai (China/22. März), Miami (USA/3. Mai), Spa (Belgien, 26. Juli), Austin (USA/18. Oktober), Sao Paulo (Brasilien/8. November) und Lusail (Katar/29. November) ausgetragen.

Formel 1 2025 live: Wer überträgt im Free-TV?

"RTL" überträgt in der Saison sieben Rennen live im Free-TV. Zudem werden elf Qualifyings und ein Sprint-Rennen live zu sehen sein.

Dabei handelt es sich um die Grands Prix von China (23. März), Italien/Imola (18. Mai), Spanien (1. Juni), Kanada (15. Juni), Belgien (27. Juli und das Sprint-Rennen am 26. Juli), der Niederlande (31. August) und der USA/Las Vegas (22. November).

Zudem werden die Qualifyings von Suzuka (5. April), Monaco (24. Mai), Budapest (2. August) und Singapur (4. Oktober) zu sehen sein.

Formel 1 live: Wer überträgt im Pay-TV?

Wie bereits in den Vorjahren hat Pay-TV-Sender "Sky" die Rechte an allen 24 Rennwochenenden. "Sky" wird von den Trainings-Sessions über die Qualifyings und Sprints bis zu den Rennen alles live und in voller Länge zeigen.

Formel 1 live: Wer überträgt im Livestream?

Die Rennen, Sprint-Rennen, Qualifyings und Trainings-Sessions werden allesamt kostenpflichtig auf "Sky Go" und "WOW.TV" gezeigt. Zudem werden die Übertragungen von "RTL" auch auf dem kostenpflichtigen Streaming-Dienst "RTL+" übertragen.

Gibt es einen Liveticker?

Alle Sessions der Formel-1-Saison 2025 werden im Liveticker zu verfolgen sein. Diese findet ihr bei ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store)

