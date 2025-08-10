Sebastian Vettel vor Comeback in der Formel 1? "Ist absolut denkbar"

Sebastian Vettel kann sich ein Comeback in der Formel 1 gut vorstellen. Landet der viermalige Weltmeister wieder bei Red Bull?

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel kann sich eine Zukunft in der Formel 1 vorstellen. "Als Fahrer nicht, die Zeit ist vorbei. Aber vielleicht die ein oder andere Funktion zu übernehmen ist absolut denkbar", sagte Vettel im ZDF-Sportstudio. Im Moment jedoch, so der 38-Jährige, "bin ich recht zufrieden und habe genug zu tun."

Der Heppenheimer war Ende 2022 aus der Motorsport-Königsklasse ausgestiegen, er wollte auch mehr Zeit mit seiner Frau Hanna und seinen drei Kindern verbringen, hatte er damals betont.