Sebastian Vettel vor Comeback in der Formel 1? "Ist absolut denkbar"
- Aktualisiert: 10.08.2025
- 11:26 Uhr
- SID
Sebastian Vettel kann sich ein Comeback in der Formel 1 gut vorstellen. Landet der viermalige Weltmeister wieder bei Red Bull?
Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel kann sich eine Zukunft in der Formel 1 vorstellen. "Als Fahrer nicht, die Zeit ist vorbei. Aber vielleicht die ein oder andere Funktion zu übernehmen ist absolut denkbar", sagte Vettel im ZDF-Sportstudio. Im Moment jedoch, so der 38-Jährige, "bin ich recht zufrieden und habe genug zu tun."
Der Heppenheimer war Ende 2022 aus der Motorsport-Königsklasse ausgestiegen, er wollte auch mehr Zeit mit seiner Frau Hanna und seinen drei Kindern verbringen, hatte er damals betont.
Sebastian Vettel: Formel-1-Comeback bei Red Bull
Derzeit macht er eine Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich, setzt sich für Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte ein und ist Miteigentümer des Segelteams Germany SailGP. "Die Kids machen unheimlich viel Spaß zu Hause, der Traktor muss gelenkt werden", sagte Vettel: "Aber wer weiß."
Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko hatte Vettel schon mal als idealen Nachfolger bezeichnet. Zuletzt war bei ihm ein Einsatz bei der Langstrecken-WM im Gespräch, das sei aber "noch nicht so konkret", sagte Vettel: "Ich bin so ein Auto mal gefahren, weil es mich interessiert hat. Es hat Spaß gemacht, aber bis jetzt hat sich noch nicht mehr ergeben", sagte Vettel: "Aber da hätte ich noch ein bisschen Zeit.