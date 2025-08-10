Anzeige
Top News Motorsport

Sebastian Vettel vor Comeback in der Formel 1? "Ist absolut denkbar"

  • Aktualisiert: 10.08.2025
  • 11:26 Uhr
  • SID

Sebastian Vettel kann sich ein Comeback in der Formel 1 gut vorstellen. Landet der viermalige Weltmeister wieder bei Red Bull?

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel kann sich eine Zukunft in der Formel 1 vorstellen. "Als Fahrer nicht, die Zeit ist vorbei. Aber vielleicht die ein oder andere Funktion zu übernehmen ist absolut denkbar", sagte Vettel im ZDF-Sportstudio. Im Moment jedoch, so der 38-Jährige, "bin ich recht zufrieden und habe genug zu tun."

Der Heppenheimer war Ende 2022 aus der Motorsport-Königsklasse ausgestiegen, er wollte auch mehr Zeit mit seiner Frau Hanna und seinen drei Kindern verbringen, hatte er damals betont.

Anzeige
Anzeige

Sebastian Vettel: Formel-1-Comeback bei Red Bull

Derzeit macht er eine Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich, setzt sich für Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte ein und ist Miteigentümer des Segelteams Germany SailGP. "Die Kids machen unheimlich viel Spaß zu Hause, der Traktor muss gelenkt werden", sagte Vettel: "Aber wer weiß."

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko hatte Vettel schon mal als idealen Nachfolger bezeichnet. Zuletzt war bei ihm ein Einsatz bei der Langstrecken-WM im Gespräch, das sei aber "noch nicht so konkret", sagte Vettel: "Ich bin so ein Auto mal gefahren, weil es mich interessiert hat. Es hat Spaß gemacht, aber bis jetzt hat sich noch nicht mehr ergeben", sagte Vettel: "Aber da hätte ich noch ein bisschen Zeit.

Anzeige
Mehr zur Formel 1
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 09.08.2025
  • 18:14 Uhr
Fotomontage: Lewis Hamilton vor einem Ferrari-Logo
News

Lewis Hamilton bei Ferrari ist "nicht das erhoffte Märchen"

  • 08.08.2025
  • 15:17 Uhr
Fotomontage: Jarno Opmeer und die Boxengassen-Szene von "Schumi" 1998
News

Wie "Schumi" 1998 in Silverstone: Simracer gewinnt in der Boxengasse!

  • 08.08.2025
  • 12:27 Uhr
Alpine-Fahrer Franco Colapinto in der Box beim Pirelli-Reifentest in Ungarn 2025
News

Pirelli versichert: Unfall von Colapinto "hing nicht mit Reifen zusammen"

  • 07.08.2025
  • 09:34 Uhr
Franco Colapinto am Formel-1-Rennwochenende in Ungarn 2025
News

Franco Colapinto: Unfall beim Formel-1-Reifentest in Ungarn

  • 06.08.2025
  • 11:43 Uhr
Nico Hülkenberg im Sauber C45 in der Formel-1-Saison 2025
News

Teamchef Wheatley erklärt: Warum Sauber jetzt so stark ist

  • 06.08.2025
  • 10:03 Uhr
Lewis Hamilton war in Ungarn unzufrieden wie selten in seiner Karriere
News

Hamiltons Probleme bei Ferrari: Liegt es am Alter?

  • 05.08.2025
  • 17:01 Uhr
Hamilton_Ecclestone
News

F1-Ikone rät Hamilton zum Ende: "Betrügt sich selbst"

  • 05.08.2025
  • 10:45 Uhr
Der Formel-1-Film mit Brad Pitt ist ein Kassenschlager
News

F1-Film überzeugt: Brad Pitt bricht Rekorde

  • 05.08.2025
  • 10:33 Uhr
Crash_Piastri und Norris
News

Beinahe-Kollision mit Norris - das sagt Piastri

  • 05.08.2025
  • 09:49 Uhr