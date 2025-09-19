Anzeige
Formel 1

Formel 1 - Teamchef Stella stellt klar: McLarens "Papaya-Regeln" sind kein Nichtangriffspakt

McLaren-Teamchef Andrea Stella ist "nicht überrascht" über die Kritik, mit der sein Formel-1-Rennstall nach der Stallorder von Monza überschüttet wurde. "Das liegt in der Natur der Sache, denn die Formel 1 ist ein sehr beliebter Sport", meint Stella vor dem Grand Prix von Aserbaidschan 2025 in Baku .

An der Kritik stört sich Stella nicht, "solange sie respektvoll bleibt. Dann begrüßen wir Kritik, hören zu und berücksichtigen sie - auch wenn letztlich nicht das Echo von außen zählt, sondern was wir intern daraus machen und wie wir Rennen fahren", so der McLaren-Teamchef.

Und daran wird sich nach Monza nichts ändern: Laut Stella hat McLaren seine eigenen Richtlinien - die sogenannten Papaya-Regeln - "überprüft", kam aber zu dem Schluss, dass alles "wie vorgesehen" funktioniert hat. Dabei soll es bleiben.

Anzeige
Anzeige

Ungarn 2024 ist wie Monza 2025

Stella erklärt: "Wir bleiben natürlich offen und aufmerksam für alles, was passiert. Aber die Situation hat uns die Möglichkeit gegeben, unseren Ansatz zu bestätigen."

"Von der Boxenmauer aus setzen wir nur um, was wir vorher mit unseren Fahrern vereinbart haben. Das ist unser Ansatz. In Monza haben wir konsistent so gehandelt, wie wir es 2024 in Ungarn getan haben."

Damals hatte Lando Norris seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri auf Anweisung vorbeigelassen, nachdem er durch den früheren Boxenstopp an Piastri vorbei in Führung gegangen war. Zuletzt in Monza warf ein verpatzter Reifenwechsel Norris hinter Piastri zurück, was McLaren mit der Stallregie zugunsten von Norris wieder rückgängig machte.

Anzeige
Anzeige

Stella betont: Freies Fahren ist erlaubt

Was aber nicht bedeutet, dass McLaren alles kontrollieren will, was auf der Rennstrecke passiert. "Ich möchte klarstellen: Lando und Oscar sind schon jetzt frei, gegeneinander zu fahren. Und das wird auch so bleiben, falls wir - wie wir hoffen - die Konstrukteurs-WM gewinnen", sagt Stella.

Er pocht aber auf "gewisse Prinzipien, wenn zwei Autos zum selben Team gehören" und nennt als Beispiel die Reihenfolge beim Boxenstopp. "Da braucht es einfach Regeln, um das zu koordinieren."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Formel 1: Hamilton wie Lauda - Ferrari mit Retro-Look in Monza

"Aber ich möchte betonen: Die Art, wie wir Rennen fahren - vor einigen Wochen, heute und in den kommenden Rennen - ist kein Spiegel dessen, ob wir im Konstrukteurs-Titelkampf stehen oder ihn schon gewonnen haben. Es ist ein Spiegel unserer Prinzipien, unserer Werte, und auch ein Spiegel dessen, wie Lando und Oscar Rennen fahren wollen."

Auch nach dem vermutlich bald gewonnen WM-Titel in der Konstrukteurswertung, wie Stella auf Nachfrage nochmals versichert: "Der Ansatz für die Fahrerwertung wird sich nicht ändern, denn er hängt nicht von der Konstrukteurswertung ab - sondern von unseren Grundsätzen und Werten, die wir als McLaren verkörpern. Wir wollen den Zusammenhalt im Team schützen - auch für die Zukunft."

Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1 huete live: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 19.09.2025
  • 15:56 Uhr
September 18, 2025, Baku, Azerbaijan: British driver LEWIS HAMILTON (Scuderia Ferrari) is seen during preparations of the 2025 FIA Formula 1 Azerbaijan Grand Prix at Baku City Circuit in Baku, Azer...
News

Formel 1: Lewis Hamilton trifft überraschende Entscheidung

  • 19.09.2025
  • 15:42 Uhr
Lewis Hamilton in den Straßen von Baku
News

McLaren-Probleme in Baku: Hamilton überrascht

  • 19.09.2025
  • 15:24 Uhr
Lando Norris ist in Baku gut unterwegs
News

Auftakt in Baku: Norris schlägt Piastri

  • 19.09.2025
  • 11:54 Uhr
Laura Villars will die FIA reformieren
News

FIA-Hammer: 28-Jährige will Präsidentin werden

  • 19.09.2025
  • 10:23 Uhr
Lewis Hamilton hofft, dass 2026 mit neuen Regeln in der Formel 1 alles anders wird
News

Ein "Ja" genügt: Formel-1-Regeln 2026 sind Lewis Hamiltons letzter Strohhalm

  • 19.09.2025
  • 07:38 Uhr
McLaren-Fahrer Lando Norris vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri in Monza 2025
News

McLaren: Monza-Streit um Stallorder beigelegt?

  • 18.09.2025
  • 18:13 Uhr
Das erste Saisonziel ist ganz nah für Oscar Piastri
News

"Unvermeidlich": McLaren vor Titelgewinn in Baku

  • 18.09.2025
  • 15:08 Uhr
Isack Hadjar im Formel-1-Fahrerlager in Baku 2025
News

Typisch Isack Hadjar: "Bin nicht stolz drauf, aber ich kenne die Regeln nicht!"

  • 18.09.2025
  • 14:12 Uhr
George Russell erholt sich am Donnerstag
News

Fühlt sich "unwohl": Russell tritt in Baku kürzer

  • 18.09.2025
  • 10:05 Uhr