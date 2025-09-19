Anzeige
Motorsport

Formel 1: McLaren-Probleme in Baku - Hamilton vorne

  • Aktualisiert: 19.09.2025
  • 15:24 Uhr
  • SID

Beide McLaren in der Leitplanke, Ferrari dagegen auf und davon: Das freie Training zum Großen Preis von Aserbaidschan hat einen unerwarteten Verlauf genommen.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton drehte die schnellste Runde des Freitags, nur 74 Tausendstelsekunden langsamer war sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc.

Die beiden Titelkandidaten Oscar Piastri und Lando Norris krachten mit ihren McLaren dagegen jeweils feste an die Streckenbegrenzung und konnten in der Nachmittagssession dadurch kaum schnelle Runden drehen.

Im ersten Freien Training hatten beide doch die Zeitenliste angeführt.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige

Dass Ferrari sich nun auf der Höhe zeigt, ist interessant mit Blick auf das weitere Wochenende: Die Scuderia ist das Team, welches den vorzeitigen Triumph McLarens in der Team-WM am ehesten verhindern kann.

Piastri und Norris müssten am Sonntag neun Punkte mehr holen als Hamilton und Leclerc, dann wäre der Triumph schon sieben Rennen vor Schluss perfekt. Das wiederum wäre ein Rekord in der Formel 1.

Am Freitag war McLaren aber zunächst weit hinten dran. Norris wurde Zehnter, Piastri Zwölfter, den Ton gab Ferrari an. Mit fast einer halben Sekunde Rückstand landete George Russell im Mercedes auf Rang drei, Weltmeister Max Verstappen wurde im Red Bull Sechster. Nico Hülkenberg kam im Sauber auf den 18. Rang.

Norris braucht in Baku ein gutes Ergebnis, um im WM-Kampf wieder Druck auf Piastri auszuüben, der Rückstand beträgt 31 Punkte.

Meistgelesen
Immer dynamisch: DFB-Kapitän Joshua Kimmich
News

Revolutionäres Design: So sieht das WM-Auswärtstrikot des DFB aus

  • 19.09.2025
  • 16:01 Uhr
ran-App wird abgeschaltet
News

ran App wird abgeschaltet - so geht es weiter

  • 18.09.2025
  • 08:12 Uhr
Miami Dolphins v Buffalo Bills
News

Krimi in Buffalo: Bills ringen Dolphins nieder

  • 19.09.2025
  • 12:43 Uhr
Reece James (FC Chelsea, 24), Trevoh Chalobah (FC Chelsea, 23), Joao Pedro (FC Chelsea, 20) aergert sich ueber das Tor zum 2:0, GER, FC Bayern Muenchen vs FC Chelsea FC, Fussball, UEFA Champions Le...
News

Presse feiert Bayern: "Lektion für den Weltmeister"

  • 18.09.2025
  • 15:50 Uhr
imago images 1066210897
News

Commanders-Zukunft geklärt! Stadtrat fällt Entscheidung

  • 18.09.2025
  • 15:45 Uhr
imago images 1065222694
News

Contender oder Pretender? So gut sind die makellosen Teams

  • 19.09.2025
  • 14:37 Uhr
NEW ORLEANS, LA - FEBRUARY 09: QB Jalen Hurts 1 of the Philadelphia Eagles gets a tush push for a touchdown during Super Bowl LIX between the Kansas City Chiefs and the Philadelphia Eagles on Sunda...
News

NFL gibt Fehler bei "Tush Push" zu und ermahnt Refs

  • 19.09.2025
  • 08:41 Uhr
Pyro und Banner der Gala Fans, GER, Eintracht Frankfurt vs Galatasaray Istanbul, Fussball, UEFA Champions League, Ligaphase, 1. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 18.09.2025 GER, Eintracht Frankfurt vs...
News

Frust nach Pleite: Tumulte im Gala-Block

  • 19.09.2025
  • 12:54 Uhr
In der 51. Minute ausgewechselt: Josip StanisicUpdate
News

Kompany-Update: So lange fällt Stanisic aus

  • 19.09.2025
  • 12:43 Uhr
Laura Dahlmeier
News

Dahlmeiers Leichnam wird doch nicht geborgen

  • 18.09.2025
  • 09:49 Uhr