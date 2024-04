Anzeige

Taylor Swift sorgt mit einem Song in ihrem neuen Album "The Tortured Poets Department: The Anthology" für Aufsehen. Steckt da eine geheime Botschaft an Formel-1-Star Fernando Alonso dahinter?

Zuletzt veröffentlichte Taylor Swift ihr neues Album "The Tortured Poets Department: The Anthology" („Abteilung für gequälte Dichter: Die Anthologie“).

Besonders ein Song im 31 Lieder umfassenden Album der 34-Jährigen sorgt nun für Aufsehen. Sendet die Freundin von Super-Bowl-Champion Travis Kelce darin eine Botschaft an einen Formel-1-Piloten?

Im Song "imgonnagetyouback" („ich werde dich zurückbekommen“) singt die US-Amerikanerin unter anderem folgende Passage: "Small talk, big walk, act like I don't care what you did, I'm an Aston Martin that you steered straight into the ditch Then ran and hid." („Kleines Gespräch, großer Auftritt, so tun, als wäre es mir egal, was du getan hast. Ich bin der Aston Martin, den du direkt in den Graben gefahren hast und dann weggelaufen bist und dich versteckt hast.“)

Hintergrund dieser Song-Passage dürften Gerüchte über eine angebliche Beziehung zwischen Swift und Formel-1-Pilot Fernando Alonso im Jahr 2023 sein. Der Spanier fährt für das Team Aston Martin. Im Jahr 2023 waren sowohl Swift als auch Alonso tatsächlich kurzzeitig jeweils Singles, nachdem der Formel-1-Star und die österreichische TV-Moderatorin Andrea Schlager ihre Trennung bekanntgegeben hatten.

Eine wirklich lange Liaison können die beiden Superstars aber nicht gehabt haben, denn bereits im Herbst wurde bekannt, dass Swift mit NFL-Star Kelce liiert ist.