Vasseur deutet an: Hat Hamilton-Hype bei Ferrari mehr Unruhe reingebracht?

Lewis Hamiltons Wechsel zu Ferrari hat jenseits der Grenzen der Formel 1 für Furore gesorgt: Wenig verwunderlich ist es daher, dass jeder Schritt des Briten bei seinem neuen Team aktuell genau unter die Lupe genommen wird und die Scuderia seit Saisonbeginn extrem im Fokus steht:

"Nun, wir sind Latinos", scherzt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nach dem Rennen in Bahrain, "das heißt, ich habe nach China nichts anderes erwartet". Im Anschluss an Hamiltons Sprint-Sieg in Shanghai wurde der Neuzugang von Presse und Tifosi hochgejubelt, nach dem schwachen Rennen tags drauf "war plötzlich alles ein Desaster", schmunzelt Vasseur.

"Ganz ehrlich: Bei der Teamführung müssen wir da einfach einen kühlen Kopf bewahren", kennt der 56-Jährige die Gesetze der Branche schon zu lange: "Es geht rauf und runter - wie bei allen anderen Teams auch. Bei uns sind nur die Höhen vielleicht etwas höher und die Tiefen etwas tiefer", deutet der Franzose an, dass Hamiltons Ankunft den Druck auf die Scuderia nochmal zusätzlich erhöht hat.

"Müssen bei der Beurteilung von Leistung vorsichtig sein"

"Deshalb ist es umso wichtiger, eine konstante Herangehensweise zu wahren, wie wir es die letzten zwei Jahre auch gut geschafft haben", erklärt der Teamchef mit Blick auf die Zeit vor Hamilton - und fordert von seinen Mannen: "Ruhig bleiben und versuchen, uns Zehntelsekunde um Zehntelsekunde zu verbessern. Ich bin überzeugt, dass wir auch dieses Jahr wieder einen guten Job machen werden."

Teil der Wahrheit sei aber auch, dass es im finalen Jahr der alten Reglementsperiode aktuell einfach extrem eng zugehe in der Formel 1: "Das heißt: Alles ist relativ. Und deshalb müssen wir bei der Beurteilung von Leistung vorsichtig sein", fordert Vasseur, "denn manchmal dreht sich ein eigentlich gutes Wochenende wegen eines kleinen Fehlers plötzlich ins Negative".

So zeitweise auch geschehen bei Hamilton in Bahrain: "Wenn man sich das ganze Wochenende anschaut - vom ersten freien Training über das zweite Training, das dritte, Q1, Q2 - dann war er konstant nur wenige Zehntel hinter Charles, mal etwas davor, mal dahinter. Und dann kommt Q3: Seine erste Runde wird gestrichen, in der zweiten unterläuft ihm ein Fehler - und schon zahlt man den Preis dafür", sagt Vasseur.

Vasseur: "Dass Lewis enttäuscht war, gefällt mir sogar"

Wegen des kleinen Fehlers zum falschen Zeitpunkt, landete der Brite nur auf Startplatz neun - und war danach am Samstag entsprechend frustriert, wofür sein Teamchef aber Sympathie empfindet: "Dass Lewis gestern Abend ein wenig enttäuscht war, gefällt mir sogar. Wenn ein Fahrer nach P10 zurückkommt und nur meint: 'Ach, schade', dann wäre das kein gutes Zeichen. Aber er war zurecht frustriert, weil er das ganze Wochenende über deutlich besser war."

Deshalb stellt Vasseur klar: "Ich habe Lewis' Reaktion gestern sehr geschätzt, habe versucht, ihn ein wenig zu pushen - und heute war er in Topform, wirklich stark", lobt der Teamchef: "Wenn man sich die Rennpace anschaut, war sie im Vergleich zu den Top-2, Top-3 nahezu ebenbürtig", sieht der Franzose seinen Schützling im Aufwind - und fordert: "Jetzt müssen wir nächste Woche genau dort ansetzen und weiterarbeiten - mit dem Ziel, gemeinsam zu gewinnen."

Auf die Frage, ob sich Hamilton auf technischer Seite bei der Abstimmung nach wie vor mit der Stabilität des Hecks bei hoher Geschwindigkeit plage, blockt Vasseur aber ab: "Nein, ich will es nicht allein auf die Heckstabilität schieben. Was aber stimmt: Die Balance des Autos ist momentan sehr sensibel, vor allem wegen des Verhaltens der Reifen. Je nach Bedingungen ändern sich deren Eigenschaften stark, und damit auch das Fahrverhalten."

Ferrari und Hamilton hätten dieses Problem aber keineswegs exklusiv, gibt er zu bedenken, dass "auch Mercedes und Red Bull derzeit mehr mit der Konstanz kämpfen als etwa McLaren". Der Teamchef erklärt: "Für die Fahrer ist es natürlich frustrierend, wenn das Auto am Ende vom zweiten Training gut liegt, aber zu Beginn vom dritten plötzlich nicht mehr. Doch genau da müssen wir gemeinsam ansetzen: Es ist nicht nur der Fahrer, es ist nicht nur das Team - es ist eben Teamwork." To make the dream work...