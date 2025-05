Vorausgegangen war eine Hängepartie: Charles Leclerc flog mit seinem Ferrari schon auf dem Weg in die Startaufstellung ab und konnte mit beschädigter Aufhängung nicht antreten. Während der Einführungsrunde klagten dann fast alle Piloten über miserable Sichtverhältnisse auf regennasser Strecke, das Startprozedere wurde verschoben, gefahren wurde zunächst hinter dem Safety-Car.

Norris macht in der WM-Wertung einen Punkt auf Spitzenreiter Piastri gut, der nun neun Zähler vor ihm liegt (106:97). Jungvater Verstappen ist weiter Dritter, nun allerdings mit 19 Punkten Rückstand auf Piastri.

Einen gebrauchten Tag erlebte hingegen Weltmeister Max Verstappen , der nach einer Strafe wegen eines Fehlers seines Red-Bull-Teams beim Boxenstopp nur 17. wurde. In das Malheur war auch Polesitter Andrea Kimi Antonelli (Italien/Mercedes) involviert, der nach Rang zehn haderte. Nico Hülkenberg (Emmerich) hatte im Sauber nie eine realistische Chance auf Punkte, er beendete den Sprint auf Rang zwölf.

Lando Norris hat sich mit im WM-Kampf der Formel 1 zurückgemeldet. Der zuletzt schwächelnde McLaren-Pilot gewann das turbulente Sprintrennen in Miami vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri und Rekordchampion Lewis Hamilton (Ferrari), der bei abtrocknender Strecke erfolgreich pokerte.

Das Wichtigste in Kürze

Piastri übernimmt nach dem Start Führung von Antonelli

Als es schließlich mit stehendem Start losging, verlor Antonelli in der ersten Kurve gleich drei Plätze, Piastri übernahm die Führung. Die Strecke wurde kontinuierlich trockener, nach elf von 18 Runden holten sich die ersten Fahrer Slicks ab - Hamilton und Ferrari wurden für ihren Mut zum frühen Wechsel belohnt.

Verstappen hingegen kassierte eine Zehn-Sekunden-Strafe, weil sein Team ihn nach dem Stopp losschickte, als Antonelli in der Boxengasse Vorfahrt hatte ("unsafe release"). Der Kontakt der Rennwagen zerstörte das Rennen beider.

Am Sonntag steht noch der Grand Prix in Miami auf dem Programm, das Qualifying hierzu findet am Abend deutscher Zeit statt (jeweils ab 22 Uhr im Liveticker).