Formel 1: Mercedes trifft wohl Entscheidung - Zukunft von George Russell geklärt?

Russells aktueller Vertrag mit den Silberpfeilen läuft am Ende der aktuellen Saison aus.

Diese Form stärkt seine Position in den laufenden Vertragsverhandlungen mit Mercedes, denn das Team möchte ihn langfristig binden. Laut Quellen aus dem Fahrerlager wird erwartet, dass Russell einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Option auf die Saison 2028 unterzeichnet. Das Abkommen soll rund 30 Millionen US-Dollar pro Saison wert sein.

Aktuell liegt Russell nach den ersten vier Rennen der Saison auf Platz vier der Fahrerwertung, nur 14 Punkte hinter Spitzenreiter Lando Norris . Seine bisherige Bilanz: drei Podestplätze in vier Rennen, darunter ein zweiter Platz in Bahrain - ein klarer Beleg für seinen gelungenen Saisonstart.

George Russells starker Start in die Formel-1 -Saison 2025 zahlt sich offenbar sowohl auf als auch abseits der Strecke aus, denn derzeit sollen die Gespräche über einen neuen Mercedes-Vertrag voranschreiten.

Die Saison 2025 hätte für George Russell kaum besser starten können. Anscheinend winkt dem Briten bald eine Belohnung in Form eines neuen Vertrags bei Mercedes.

Das Wichtigste in Kürze

Wolff soll mittlerweile mit dem aktuellen Fahrerduo zufrieden sein, denn Russell liefert konstant starke Leistungen ab, und Rookie Andrea Kimi Antonelli gewöhnt sich schnell an das Leben in der Formel 1.

Russells Fahrt in Bahrain war besonders beeindruckend. Nach einem Überholmanöver gegen Charles Leclerc am Start blieb er in Reichweite des späteren Siegers Oscar Piastri und konnte gleichzeitig Norris hinter sich halten.