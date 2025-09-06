"Will die WM gewinnen": Pierre Gasly verlängert Vertrag mit Alpine!

Pierre Gasly hat seine Zukunft in der Formel 1 langfristig besiegelt und seinen bis 2026 laufenden Vertrag mit dem Alpine-Team vorzeitig bis 2028 verlängert. Damit bleibt der Franzose auch in den kommenden drei Jahren unter dem neuen Reglement beim Rennstall aus Enstone, für den er seit 2023 unterwegs ist.

"Ich freue mich sehr, meine langfristige Zukunft Alpine zu verschreiben", erklärt der 29-Jährige. "Gerade als Franzose macht es mich stolz, für einen französischen Autohersteller zu fahren. Seit ich 2023 hierher gekommen bin, hatte ich immer das Gefühl, dass dieses Team der richtige Ort für meine Zukunft ist."

Gerade die Unterstützung und das Vertrauen von Flavio Briatore, das Bekenntnis von Renault-Geschäftsführer Francois Provost sowie die Menschen in Enstone hätten ihm die Entscheidung leicht gemacht.

Gasly will Rennen und Meisterschaften gewinnen

Er betont: "Ich will in den kommenden Jahren hier sein und unser gemeinsames Ziel erreichen: Rennen und Weltmeisterschaften zu gewinnen. Wir ziehen alle an einem Strang, und ich freue mich darauf, diese besondere Geschichte fortzuschreiben."

Gasly fährt seit drei Jahren für den Rennstall und konnte bislang zwei Podestplätze - in Zandvoort 2023 und Sao Paulo 2024 - holen. Er geht als Nummer-1-Fahrer für Alpine in den neuen Regelzyklus ab 2026. Wer sein Teamkollege wird, das steht allerdings noch nicht fest.

"Seit meiner Rückkehr ins Team habe ich immer betont, wie wichtig es ist, die Wettbewerbsfähigkeit des Teams aufzubauen und zu steigern", sagt Berater Flavio Briatore, der zwischenzeitlich auch übergangsweise die Rolle des Teamchefs ausgeübt hatte.

Briatore: "Enorme Bereicherung"

"Wir sind gut vorbereitet auf die neue Ära der Formel 1 ab 2026 und nun haben wir unseren Führungsfahrer bestätigt, um uns erfolgreich in die Zukunft zu führen", so der Italiener.

Er lobt: "Pierre war in dieser schwierigen Phase eine enorme Bereicherung für das Team. Seine Einstellung, sein Einsatz und sein Talent haben mich sehr beeindruckt, und wir freuen uns darauf, dieses Projekt noch lange gemeinsam fortzuführen."

Gasly liegt mit 20 Punkten derzeit auf Rang 14 der Gesamtwertung und ist für alle Punkte von Alpine in dieser Saison verantwortlich. Weder Jack Doohan noch Franco Colapinto im zweiten Cockpit konnten bislang Zähler einfahren, sodass Alpine auf dem letzten Platz der Gesamtwertung liegt und mutmaßlich als bester Schlechtester in die Formel-1-Geschichte eingehen wird.

Der Franzose ist neben Oscar Piastri und Max Verstappen bereits der dritte Fahrer, der einen Vertrag bis 2028 besitzt.