Pierre Gasly wird auch in den kommenden Jahren für Alpine Formel-1-Rennen bestreiten. Der einstige Red-Bull-Pilot hat mit dem Team um Flavio Briatore noch einiges vor. Pierre Gasly hat seine Zukunft in der Formel 1 langfristig besiegelt und seinen bis 2026 laufenden Vertrag mit dem Alpine-Team vorzeitig bis 2028 verlängert. Damit bleibt der Franzose auch in den kommenden drei Jahren unter dem neuen Reglement beim Rennstall aus Enstone, für den er seit 2023 unterwegs ist. "Ich freue mich sehr, meine langfristige Zukunft Alpine zu verschreiben", erklärt der 29-Jährige: "Gerade als Franzose macht es mich stolz, für einen französischen Autohersteller zu fahren. Seit ich 2023 hierher gekommen bin, hatte ich immer das Gefühl, dass dieses Team der richtige Ort für meine Zukunft ist." Formel 1 in Deutschland: Kommt es zu einem Sensations-Comeback?

Formel 1: Gasly will Rennen und Meisterschaften gewinnen Er betont: "Ich will in den kommenden Jahren hier sein und unser gemeinsames Ziel erreichen: Rennen und Weltmeisterschaften zu gewinnen. Wir ziehen alle an einem Strang, und ich freue mich darauf, diese besondere Geschichte fortzuschreiben." Gasly, früher für Toro Rosso und Red Bull aktiv, fährt seit drei Jahren für den Rennstall und holte bislang zwei Podestplätze - in Zandvoort 2023 und Sao Paulo 2024. Er geht als Nummer-1-Fahrer für Alpine in den neuen Regelzyklus ab 2026. Wer sein Teamkollege wird, das steht allerdings noch nicht fest. Auch Mick Schumacher wird seit einiger Zeit gehandelt, soll aber nur Außenseiterchancen auf das Cockpit haben, in dem aktuell Franco Colapinto sitzt. "Seit meiner Rückkehr ins Team habe ich immer betont, wie wichtig es ist, die Wettbewerbsfähigkeit des Teams aufzubauen und zu steigern", sagt Berater Flavio Briatore, der zwischenzeitlich auch übergangsweise die Rolle des Teamchefs ausgeübt hatte.

