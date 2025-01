Wolff über Hamilton: Als ob man den Ex-Partner mit neuem Freund sieht

Die ersten Bilder von Lewis Hamilton in Rot gingen um die Welt. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister hatte seinen ersten Diensttag bei Ferrari in Maranello äußerst auffallend in Szene gesetzt. Der Brite posierte in einem langen dunklen Mantel vor einem Ferrari F40, machte Fotos mit Teamchef Frederic Vasseur, Präsident John Elkann und Geschäftsführer Benedetto Vigna.

Auch als Hamilton wenig später die ersten Fahrkilometer in einem Ferrari SF-23 zurücklegte, schaute die ganze Welt drauf. Für die Formel 1 ist der Wechsel des Rekordweltmeisters von Mercedes zu Ferrari eine echte Sensation - und für viele auch noch etwas unwirklich, den Briten in Rot zu sehen, nachdem er bislang immer nur Silber und Schwarz von McLaren und Mercedes trug.

Doch Red-Bull-Teamchef Christian Horner gefällt der neue Anblick: "Ich habe ein paar Fotos gesehen und denke, es steht ihm", lacht er gegenüber Autosport, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

"Ich finde, das ist großartig für die Formel 1. Lewis Hamilton in einem Ferrari ist wirklich ein Kassenschlager", urteilt er. "Es ist einfach eine weitere Dynamik für dieses Jahr, das super aufregend werden könnte."

Einer, der mit gemischten Gefühlen auf den ersten Auftritt Hamiltons bei Ferrari geblickt haben dürfte, ist Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Er musste seinen langjährigen Schützling und Freund nach zwölf Jahren im Team zur Konkurrenz ziehen lassen und muss jetzt zusehen, wie alle Augen auf die neue Partnerschaft blicken.

"Es ist ein wenig, als würde man sich einvernehmlich scheiden lassen, alles ist gut, und dann siehst du deinen Partner zum ersten Mal mit einem neuen Freund", beschreibt er gegenüber Sky Sports News seine Gefühle. "Aber ich freue mich für ihn."

"Und ich habe ihm gesagt, dass die Aufnahmen, die er gemacht hat, ikonisch sind", sagt Wolff. "Es war so gut ausgewählt, aber das ist bei Lewis auch keine Überraschung."

Sportlich werden Wolff und sein Mercedes-Team versuchen, Hamilton 2025 zu schlagen - und das mit George Russell und Hamiltons Nachfolger Andrea Kimi Antonelli.

"Wir haben uns im vergangenen Jahr häufig den Kopf zerbrochen, vor allem zu Beginn", sagt er auf die Chancen angesprochen. "Wie alle anderen Teams hatten wir Höhen und Tiefen, sehr dominante Leistungen in Vegas und dann andere Rennen, die nicht so gut waren. Aber am Ende des Tages, wenn die Flagge fällt, werden wir im Qualifying in Melbourne sehen, wo wir stehen."