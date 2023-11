NASCAR: Die Faszination des typisch amerikanischen Motorsports

Anzeige

In Deutschland wird NASCAR kaum wahrgenommen. In den USA allerdings zählt die Stock-Car-Rennserie zu den populärsten Sportarten. ran-Autor Oliver Jensen war bei einem Rennen in Las Vegas vor Ort, um die Faszination von NASCAR zu ergründen.

Aus Las Vegas berichtet Oliver Jensen

Bis zu 40 Autos fahren rund drei Stunden im Kreis - oft Stoßstange an Stoßstange, ohne Angst vor Unfällen.

NASCAR ist die typisch US-amerikanische Rennserie. Alle 36 Rennen werden in den USA ausgetragen. Nahezu alle Fahrer, die daran teilnehmen, stammen aus Nordamerika.

Der deutsche DTM-Champion Mike Rockenfeller und der britische Formel-1-Weltmeister Jenson Button, die in diesem Jahr jeweils an drei Rennen teilnahmen, waren eine absolute Ausnahme.

"Man tritt hier gegen die Besten der Besten an. In der einen Woche kann man ganz oben stehen und in der nächsten Woche im Mittelfeld oder auf den hinteren Plätzen. Es ist super eng", sagte der Deutsche nach seinem Einstand.