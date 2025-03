Wahl zum FIA-Boss: Fordert Susie Wolff Ex-Feind Mohammed Ben Sulayem raus?

Wird FIA-Boss Mohammed Ben Sulayem in einigen Monaten von einer Frau abgelöst, die bereits gegen ihn Strafanzeige stellte?

Steht bald eine Frau an der Spitze des Automobil-Weltverbandes? Laut dem italienischen Medium "Autosprint" könnte Susie Wolff sich in Stellung bringen, um Mohammed Ben Sulayem bei der in diesem Jahr bevorstehenden Wahl als Präsident der FIA abzulösen.

Die Geschäftsführerin der F1 Academy und Ehefrau von Mercedes-Teamchef Toto Wolff verbindet mit dem FIA-Boss eine unschöne Vorgeschichte. 2023 waren beide bereits aneinandergeraten, als der Ex-Rennfahrer ohne konkrete Beweise eine Untersuchung gegen Toto Wolff angekündigt hatte, die nur zwei Tage später - und nach Gegenreaktionen aller zehn Formel-1-Teams - ohne Ergebnis fallengelassen wurde.

Dabei geriet auch Susi Wolff ins Visier, als hinter vorgehaltener Hand der Verdacht geäußert wurde, es seien interne Informationen weitergegeben worden. Dies stellte sich später aus unwahr heraus.

Doch weil bereits die Ankündigung der Untersuchung rufschädigend war, und sie die Anschuldigungen als "einschüchternd und frauenfeindlich" empfand, erstattete die heute 42-Jährige im Anschluss in Frankreich Strafanzeige.