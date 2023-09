Larry ten Voorde krönt sich zum Champion des Porsche Carrera Cup Deutschland 2023

Anzeige

Larry ten Voorde ist Champion des Porsche Carrera Cup Deutschland 2023. Dem Niederländer reicht ein fünfter Platz beim Sonntags-Rennen in Spielberg.

Der Porsche Carrera Cup Deutschland 2023 ist entschieden: Larry ten Voorde hat sich zwei Rennen vor Schluss zum Champion gekrönt.

Dem 26 Jahre alten Niederländer genügte ein fünfter Platz im Sonntags-Rennen in Spielberg - das erste Mal in der laufenden Saison, dass er nicht aufs Podium raste.

Ten Voorde ist am letzten Rennwochenende in Hockenheim (am 21. und 22. Oktober im Livestream auf ran.de) nicht mehr von Platz 1 der Fahrerwertung zu verdrängen.

Es ist ten Voordes dritter Titel in der Rennserie nach 2020 und 2021. 2022 hatte er den zweiten Platz belegt.