Insgesamt sei sie aber "stolz darauf, wie weit wir gekommen sind und wie wir den deutschen Basketball präsentiert haben. Ich habe dem Team gesagt, dass wir diese Emotionen beibehalten müssen". Beim nächsten Mal sei das Team hoffentlich besser auf eine solche Atmosphäre vorbereitet, so Sabally weiter.

Satou Sabally: "Wir hätten einfach physischer sein müssen"

Ihrer Meinung nach haben die Unparteiischen bei den Französinnen sehr viel laufen lassen. Darüber beschweren wollte sie sich aber nicht. "Das war schon das gesamte Turnier über so. Aber ich bin trotzdem dankbar, wie die Schiris damit umgegangen sind. Ich war generell schon sehr zufrieden mit ihnen. Wir hätten einfach physischer sein müssen", sagte sie zu ran.

Gegen die Olympia-Dritten von 2021 knüpfte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) zu selten an ihre starken Leistungen aus der Vorrunde an. So konnten letztlich Rückkehrerin Nyara Sabally (20 Punkte), Satou Saballys zwei Jahre jüngere Schwester, und Alexis Peterson (15) als beste DBB-Werferinnen das Viertelfinalaus nicht verhindern.

Dennoch darf die Olympia-Premiere als größter Erfolg des deutschen Frauen-Basketballs seit EM-Bronze 1997 gelten. Schließlich hatten viele Experten im Vorfeld mit einem deutschen Vorrundenaus gerechnet.

In der brutal schweren Gruppe C zogen die DBB-Frauen nach Siegen gegen Europameister Belgien und Japan aber souverän als Gruppenzweite ins Viertelfinale ein, einziger Makel war die deutliche Pleite zum Abschluss der Vorrunde gegen die Topfavoritinnen aus den USA. Von der wollte sich das DBB-Team jedoch nicht aus der Ruhe bringen lassen.