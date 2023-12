Anzeige

Für die deutschen Hockeynationalmannschaften läuft es aktuell ziemlich gut. Damit es dabei bleibt, setzten die Teams ab sofort auf eine revolutionäre Technik.

Die deutschen Hockeynationalmannschaften hatten in diesem Jahr ordentlich Grund zum Jubeln. Die Männer holten Ende Januar in Indien den Weltmeistertitel. Die Frauen wurden bei der Heim-EM in Mönchengladbach im August Dritter. 2024 stehen im Sommer die Olympischen Spiele in Paris an. Und damit es auch dort zu einer Medaille reicht, setzen die deutschen Teams ab sofort auf eine revolutionäre Technik. Diese kam sogar schon beim Fünf-Länder-Turnier Mitte Dezember im spanischen Valencia zum Einsatz.

Dabei wurden Deutschlands Frauen im Training mit dem Live-Kommunikationssystem des Sporttech-Startups Coachwhisperer ausgestattet. Herzstück des Unternehmens aus Jena, in das auch Fußballweltmeister Julian Draxler investiert, ist eine sogenannte "Soundweste", eine Weste mit kleinem Lautsprecher auf den Schulterblättern. Dadurch sind Trainer und Spielerinnen während der Einheiten miteinander verbunden.

Über eine App kann der Coach auswählen, mit welchen Sportlerinnen er live kommunizieren möchte. Dabei kann er sowohl einzelne Spielerinnen, eine individuell auswählbare Gruppe oder die gesamte Mannschaft ansprechen. Und seine Stimme schonen. Der Coach muss nicht mehr über den ganzen Platz brüllen. Zudem können Töne eingespielt werden, um beispielsweise ein Pressing-Signal zu geben.