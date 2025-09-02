Bayerns Ministerpräsident sieht gute Chancen für München als Olympia-Ausrichter. Zunächst aber müssen noch einige Hürden genommen werden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter haben mit Verve um das Ja der Bevölkerung beim Bürgerentscheid über die Olympia-Bewerbung am 26. Oktober geworben.

"München spielt oben mit, in allen Bereichen", sagte CSU-Politiker Söder bei einer Pressekonferenz im Olympiastadion und fügte hinzu: "Nach allem, was wir hören, hat Bayern, hat München sehr gute Chancen, die Olympischen Spiele zu holen. Es steht eigentlich nur noch eines dazwischen: Wir brauchen Rückendeckung, wir brauchen Rückenwind und wir brauchen engagierte Bürger, die Ja sagen."

Reiter (SPD) ergänzte bei der Vorstellung der Kommunikationskampagne "Gemeinsam für OlympiJA" am Dienstagnachmittag: "Wir müssen Herz und Seele streicheln, damit die Nein-Sager am Ende nicht gewinnen."