Gefeiert wurde Boll aber, also ob er gerade die Goldmedaille gewonnen hätte. Das Publikum inklusive Dirk Nowitzki und Schwedens König Carl XVI. Gustaf erhob sich, "Timo, Timo, Timo“-Sprechchöre hallten durch die Halle in Paris.

Der mittlerweile 43 Jahre alte Ausnahmespieler verlor am Dienstag gegen Anton Källberg, die deutschen Männer schieden im Viertelfinale der Olympischen Spiele gegen Schweden aus.

Die große internationale Karriere von Timo Boll endet mit einer sportlichen Enttäuschung bei den Olympischen Spielen in Paris. Was jedoch Nichts daran ändert, dass der Tischtennis-Spieler längst zum Kreis der größten deutschen Sportler gehört.

Das Wichtigste in Kürze

Timo Boll: Mehr als 20 Jahre in der Weltspitze

Das neue Jahrtausend hatte gerade erst begonnen, als Timo Boll in die Weltklasse aufstieg. Die Weltrangliste führte er erstmals 2003 an, 2011 und 2018 kehrte er an die Spitze zurück.

Mehr als 20 Jahre spielte der Odenwälder auf höchstem internationalem Niveau. In einer temporeichen Sportart, in der es wie in kaum einer anderen auf Reflexe ankommt, ist das außergewöhnlich.

Ebenso außergewöhnlich ist die Liste der Erfolge Bolls. Bei den Olympischen 2008 und 2021 holte er mit der Mannschaft Silber, 2012 und 2016 wurde jeweils die Bronzemedaille gewonnen. In Rio de Janeiro trug er die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier.