Wintersport

Olympia 2026: Kuriose Outfits für deutsche Athleten - Fans verspotten Kleidung für Eröffnungsfeier

  • Veröffentlicht: 15.01.2026
  • 12:31 Uhr
  • Julian Erbs

Die Outfits der deutschen Athleten für die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele sorgen online für Spott und Kritik. Mancher fühlt sich an das "Dschungelcamp" erinnert.

In weniger als einem Monat beginnen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo, und auch die deutschen Leistungssportler stehen kurz vor ihrem Start.

Aufmerksamkeit erhalten sie dabei nicht nur aus sportlicher Perspektive, sondern auch abseits der Wettkämpfe. Bereits vor Wochen wurden die offiziellen Outfits des deutschen Teams vorgestellt und lösten eine breite öffentliche Debatte aus.

Insbesondere die Kleidung für die Eröffnungsfeier sorgte für Spott und Kritik. Weite Schnitte und Anglerhüte prägen das Erscheinungsbild, das von vielen als wenig passend empfunden wird. Vor allem einzelne Bestandteile der Ausstattung stehen im Zentrum hämischer Kommentare.

Damit rückt unweigerlich die Frage in den Fokus, ob sich Deutschland bei den Olympischen Spielen auf diese Weise präsentieren sollte.

Olympia-Kollektion in Kollaboration mit Adidas

Die komplette Ausstattung, mit der die deutschen Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen antreten sollen, wurde bereits im November erstmals vorgestellt.

Bei den Winterspielen 2026 wird das deutsche Team in der neuen "Team-D-Kollektion" von Adidas auftreten.

Die Kollektion umfasst insgesamt 70 einzelne Teile und ist in Zusammenarbeit zwischen Adidas, dem Deutschen Olympischen Sportbund sowie dem Deutschen Behindertensportverband entstanden.

Der Kritikpunkt liegt vor allem in einem bestimmten Teil der Ausstattung. Neben zahlreichen Kleidungsstücken, die durchaus als modern gelten können, stößt ein Outfit bei vielen Sportfans auf deutliche Ablehnung.

Gemeint sind schwarze Ponchos mit gold- und gelbfarbenem Muster, die zudem mit einem Reißverschluss ausgestattet sind. Komplettiert wird der Look durch ein auffälliges Accessoire: ein Anglerhut, der ebenfalls für Irritationen sorgt.

Fans verspotten Outfits

Die Reaktionen der Fans fallen entsprechend deutlich aus. Unter einem Beitrag auf der Plattform X machen zahlreiche deutsche Anhänger ihrem Unmut Luft und äußern offen ihre Kritik an dem Auftritt der Mannschaft.

