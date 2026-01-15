Olympia 2026: Kuriose Outfits für deutsche Athleten - Fans verspotten Kleidung für Eröffnungsfeier

Die Outfits der deutschen Athleten für die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele sorgen online für Spott und Kritik. Mancher fühlt sich an das "Dschungelcamp" erinnert.

In weniger als einem Monat beginnen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo, und auch die deutschen Leistungssportler stehen kurz vor ihrem Start.

Aufmerksamkeit erhalten sie dabei nicht nur aus sportlicher Perspektive, sondern auch abseits der Wettkämpfe. Bereits vor Wochen wurden die offiziellen Outfits des deutschen Teams vorgestellt und lösten eine breite öffentliche Debatte aus.

Insbesondere die Kleidung für die Eröffnungsfeier sorgte für Spott und Kritik. Weite Schnitte und Anglerhüte prägen das Erscheinungsbild, das von vielen als wenig passend empfunden wird. Vor allem einzelne Bestandteile der Ausstattung stehen im Zentrum hämischer Kommentare.

Damit rückt unweigerlich die Frage in den Fokus, ob sich Deutschland bei den Olympischen Spielen auf diese Weise präsentieren sollte.