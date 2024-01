Oscar Pistorius kommt nach elf Jahren aus Haft frei

Nathan Aspinall (ENG)

Kein einziges Match gewann Nathan Aspinall bei der WM, er verlor in Runde zwei gegen Ricky Evans. Da er jedoch auch 2022 in Runde zwei scheiterte, hatte er wenig Preisgeld zu verteidigen und bleibt auf Weltranglistenplatz vier, was für ein Premier-League-Ticket berechtigt. © Action Plus