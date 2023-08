"Trauerspiel": Deutsche Leichtathletik vor Olympia am Boden

Anzeige

Historisches Debakel: Erstmals in der Geschichte bleibt ein deutsches Leichtathletik-Team ohne WM-Medaille.

Gina Lückenkemper und Co. haben die schlechteste WM der Geschichte hingelegt, am Ende wurde es sogar ein peinlicher "Salto Nullo": Nur elf Monate vor den Olympischen Spielen liegt die deutsche Leichtathletik am Boden.

Ohne eine einzige Medaille fährt die Nationalmannschaft nach Hause, das hat es zuvor noch nie gegeben. Sogar die Britischen Jungferninseln waren damit bei der WM in Budapest erfolgreicher.

"Ein Trauerspiel - ohne Worte", sagte Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen dem SID über das deutsche Abschneiden. Speerwurf-Europameister Julian Weber vergab im WM-Finish die letzte Chance, das Fiasko noch zu verhindern. Der Mainzer wurde mit 85,79 m Vierter, damit trat tatsächlich der "Worst Case" ein, den DLV-Präsident Jürgen Kessing so gefürchtet hatte.